Бордовый взрыв: ваши глаза скажут больше, чем слова – новый тренд лета

2:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом забудьте о классической черной туши для ресниц! В тренде сейчас бордовая тушь, которая делает взгляд выразительным и незабываемым. Эта тенденция пришла из соцсетей, где бордовая тушь стала настоящим хитом, который активно обсуждают и демонстрируют сотни пользователей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушь для ресниц

Одной из самых популярных тушей на рынке является Maybelline New York Sky High, которая сейчас доступна по выгодной цене на Amazon со скидкой 11%. За 9 евро вы получаете продукт с отличными отзывами, который придает ресницам объем, длину и насыщенный бордовый цвет.

Кому подходит бордовая тушь?

Бордовая тушь универсальна и подходит всем. Она подчеркивает цвет ореховых и карих глаз, хорошо сочетается с зелеными и голубыми глазами, а также освежает любой тон кожи.

Чтобы достичь максимального эффекта, используйте бордовую тушь как главный акцент в макияже. Наносите ее отдельно, тщательно прокрашивая ресницы щеточкой для насыщенного цвета. Если хотите добавить яркости, сочетайте бордовую тушь с подводкой или карандашом тон в тон, а также с нейтральными тенями для век — светло-коричневыми, бежевыми или серо-коричневыми. Для создания эффектного макияжа используйте бордовые тени в сочетании с медными, коралловыми, сливовыми или красными оттенками.

Цветные туши для ресниц весной и летом

Весной и летом цветная тушь для ресниц становится еще популярнее, пишут авторы dilei.it. На Amazon вы найдете Maybelline New York Sky High в различных оттенках:

Синяя тушь — интенсивная и красивая, она идеально подходит для подчеркивания загара и создания завершенного образа.

Зеленая тушь — обогащена пигментами, которые подсвечивают ресницы, делая их выразительными.

Розовая тушь — для смелых и ярких образов, которые привлекут внимание.

Почему Maybelline New York Sky High?

Maybelline New York Sky High — одна из самых любимых тушей на Amazon. Она придает ресницам длину и объем, не утяжеляя их, благодаря гибкой щеточке, которая захватывает каждую ресничку. Формула туши обогащена волокнами и экстрактами бамбука, которые укрепляют ресницы, делая их здоровыми и красивыми.

Наносить цветную тушь легко: расположите щеточку горизонтально и наносите средство легкими зигзагообразными движениями от корней до кончиков.

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Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.



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