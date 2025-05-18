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Эти 3 секунды могут спасти ваши волосы: не подстригать их — значит разрушить мечту о длине

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Вы знали, что стрижка кончиков — это не просто косметическая процедура, а реальный шаг к здоровью ваших волос? Правильный уход за волосами включает не только шампуни и маски, но и регулярное удаление поврежденных кончиков. Если концы начинают сечься, это не только ухудшает внешний вид, но и приводит к ломкости и потере объема по всей длине. Но как часто нужно подстригать волосы, чтобы они оставались здоровыми?

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden
Девушка

Как часто стричь кончики

  • После укладки или окрашивания. Если вы часто используете фены, утюжки или щипцы для завивки, ваши волосы требуют более частого ухода. В таких случаях стрижку рекомендуется делать каждые 6-8 недель, чтобы сохранить структуру и предотвратить ломкость.
  • Для натуральных и неокрашенных волос. Если ваши волосы не подвергаются термическим процедурам и окрашиванию, достаточно подстригать кончики каждые 8-12 недель. Такой интервал вполне подходит для волос, которые остаются здоровыми и крепкими.
  • Для отращивания волос. Те, кто стремится отрастить волосы, но не имеет проблем с секущимися кончиками, могут делать стрижку реже — каждые 12-16 недель. Однако даже при отращивании рекомендуется удалять несколько миллиметров, чтобы поддерживать качество волос.

Как тип волос влияет на частоту стрижки

  • Тонкие волосы. Они более склонны к ломкости и потере формы. Поэтому для сохранения их свежести и предотврашения повреждений стрижка должна проводиться каждые 6-8 недель.
  • Густые и средние волосы. Такие волосы нуждаются в более редкой стрижке, и если они здоровы, достаточно делать это каждые 10-12 недель.
  • Вьющиеся и волнистые волосы. Эти волосы часто бывают сухими, так как натуральные масла не могут полноценно проникать в их структуру. Стрижка каждые 8-12 недель поможет избежать пересушивания и спутывания.

Совет для сохранения здоровья волос

Регулярное обновление кончиков — ключевой момент для сохранения ваших волос здоровыми. Если вы хотите длинные, блестящие и крепкие локоны, не пренебрегайте этим важным этапом ухода за волосами.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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