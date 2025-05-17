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Отеки под глазами? Бегите за чаем! Просто не забудьте о важной детали...

1:59
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Каждое утро — это как состязание с временем. Пока вы смотрите в зеркало, глаза подскакивают к вам с опухшими мешками, напоминающими об ушедшей бессонной ночи. Но не переживайте, ваше спасение уже на кухне. Знаете ли вы, что простые чайные пакетики могут творить чудеса с вашим взглядом? И да, именно те самые чайные пакетики, которые использует ваша бабушка. Они не только помогают взбодриться, но и избавляют от отечности вокруг глаз всего за несколько минут!

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Как чай помогает от отеков под глазами

Черный и зеленый чай содержат кофеин — мощное средство, которое помогает сужать кровеносные сосуды. Это уменьшает отечность и придает коже свежий и здоровый вид. Помимо этого, антиоксиданты в чае успокаивают раздраженную кожу и дарят ей блеск. Готовы попробовать?

Что вам нужно для этой магии:

  • 2 пакетика черного или зеленого чая (с кофеином).
  • Горячая вода.
  • Холодильник.

Как применить этот чайный ритуал:

  • Залейте чайные пакетики горячей водой и дайте настояться 3-5 минут.
  • Положите пакетики в холодильник минимум на 15 минут.
  • Лягте, закройте глаза и приложите охлажденные пакетики к векам на 10-15 минут.
  • Пока они действуют, вы можете расслабиться, послушать любимый подкаст или помедитировать.

Для дополнительного эффекта:

Огурец: Если хотите немного экстравагантности, добавьте ломтики огурца на глаза. Его увлажняющие свойства идеально дополнят действие чая.
Не спешите: Для лучшего результата повторяйте этот ритуал 2-3 раза в неделю. Это не займет много времени, а эффект будет заметен.

Маленький секрет: пейте больше воды! Глаза тоже нуждаются в увлажнении, и стакан воды сделает чудеса.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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