Отеки под глазами? Бегите за чаем! Просто не забудьте о важной детали...

Каждое утро — это как состязание с временем. Пока вы смотрите в зеркало, глаза подскакивают к вам с опухшими мешками, напоминающими об ушедшей бессонной ночи. Но не переживайте, ваше спасение уже на кухне. Знаете ли вы, что простые чайные пакетики могут творить чудеса с вашим взглядом? И да, именно те самые чайные пакетики, которые использует ваша бабушка. Они не только помогают взбодриться, но и избавляют от отечности вокруг глаз всего за несколько минут!
Черный и зеленый чай содержат кофеин — мощное средство, которое помогает сужать кровеносные сосуды. Это уменьшает отечность и придает коже свежий и здоровый вид. Помимо этого, антиоксиданты в чае успокаивают раздраженную кожу и дарят ей блеск. Готовы попробовать?
Что вам нужно для этой магии:
Как применить этот чайный ритуал:
Для дополнительного эффекта:
Огурец: Если хотите немного экстравагантности, добавьте ломтики огурца на глаза. Его увлажняющие свойства идеально дополнят действие чая.
Не спешите: Для лучшего результата повторяйте этот ритуал 2-3 раза в неделю. Это не займет много времени, а эффект будет заметен.
Маленький секрет: пейте больше воды! Глаза тоже нуждаются в увлажнении, и стакан воды сделает чудеса.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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