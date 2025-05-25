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Почему нельзя мазать лицо аптечной гиалуронкой — и чем это может обернуться

2:10
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Цена — соблазнительная, обещания — впечатляющие. Аптечная гиалуроновая кислота стоит всего около 100 рублей за пузырёк, и кажется: вот оно, идеальное бьюти-решение! Но прежде чем заменить ею свою сыворотку или крем, стоит разобраться, как всё обстоит на самом деле.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Гиалуронка — звезда косметики, но не вся одинаково полезна

Гиалуроновая кислота — один из самых популярных и безопасных компонентов в уходе. Она удерживает влагу в коже, делает её гладкой и напитанной. Неудивительно, что её добавляют в кремы, сыворотки, маски и проводят с ней процедуры в салонах.

И тут возникает соблазн: а зачем переплачивать, если можно просто купить "чистую" гиалуронку в аптеке?

А вот почему не стоит

Аптечный раствор или гель — это высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Она отлично работает в верхних слоях кожи: создаёт защитную плёнку, помогает при массажах или чистках, но не проникает глубже. Молекулы слишком крупные, чтобы попасть туда, где происходит настоящее увлажнение и обновление кожи.

А вот в косметических средствах — особенно качественных — используют низкомолекулярную или комбинированную форму гиалуронки. Она обработана так, чтобы работать внутри кожи, а не только на её поверхности. Именно она обеспечивает накопительный эффект и действительно улучшает состояние кожи изнутри.

Стоит ли экспериментировать

На очень чувствительной коже даже аптечная гиалуронка может вызвать раздражение. А если использовать её "сольно" — без крема, без правильного завершения ухода — можно даже пересушить кожу. Потому что гиалуронка будет тянуть влагу изнутри наружу, особенно если воздух в помещении сухой.

Итог

Аптечная гиалуронка — это не вред, но и не магия. Она может быть частью ухода, но не заменой полноценной косметике. Если хочешь настоящий эффект — выбирай средства, где гиалуронка сочетается с другими активами и работает там, где нужно.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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