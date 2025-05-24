Это популярное средство весной может испортить кожу: срочно проверь свою косметичку

Кажется, ты всё делаешь правильно: умываешься, используешь проверенное средство для жирной кожи, борешься с блеском… А прыщи всё равно появляются. Особенно с приходом весны. В чём подвох?
Когда солнце начинает светить активнее, а УФ-индекс растёт, всё в организме (и в природе!) начинает работать иначе — в том числе сальные железы. Жирная и комбинированная кожа реагирует первой: блестит, становится плотнее, быстрее загрязняется. И в этот момент многие хватаются за матирующие средства, стараясь "заглушить" выработку себума.
Но именно здесь кроется ошибка.
Весной кожа работает активнее — поры открываются, чтобы сбросить излишки кожного жира. Но если ты покрываешь лицо матирующим праймером, пудрой или базой, особенно с эффектом сужения пор, ты буквально закупориваешь каналы. Себум не находит выхода — и вуаля: чёрные точки, воспаления, комедоны, раздражение.
Результат — ещё больший блеск и воспаления.
И да, не забывай про шею, уши и даже пробор, если у тебя светлая кожа.
Организм адаптируется к весенним переменам. Если ты не перегрузишь кожу агрессивными матирующими средствами, она сама сбалансирует выработку себума. Главное — помочь ей, а не мешать.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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