Это популярное средство весной может испортить кожу: срочно проверь свою косметичку

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Кажется, ты всё делаешь правильно: умываешься, используешь проверенное средство для жирной кожи, борешься с блеском… А прыщи всё равно появляются. Особенно с приходом весны. В чём подвох?

Фото: freepik.com is licensed under Public domain косметичка

Весна меняет правила игры для кожи

Когда солнце начинает светить активнее, а УФ-индекс растёт, всё в организме (и в природе!) начинает работать иначе — в том числе сальные железы. Жирная и комбинированная кожа реагирует первой: блестит, становится плотнее, быстрее загрязняется. И в этот момент многие хватаются за матирующие средства, стараясь "заглушить" выработку себума.

Но именно здесь кроется ошибка.

Матирующие продукты весной могут навредить

Весной кожа работает активнее — поры открываются, чтобы сбросить излишки кожного жира. Но если ты покрываешь лицо матирующим праймером, пудрой или базой, особенно с эффектом сужения пор, ты буквально закупориваешь каналы. Себум не находит выхода — и вуаля: чёрные точки, воспаления, комедоны, раздражение.

Что происходит

Поры сужаются слишком резко.

Себум "запирается" внутри.

Кожа пересушивается, запускается реакция: "нужно выделять ещё больше жира".

Результат — ещё больший блеск и воспаления.

Что советуют косметологи

Не увеличивай частоту использования матирующих средств - один раз в день более чем достаточно.

- один раз в день более чем достаточно. Удели внимание мягкому очищению, чтобы не нарушать баланс кожи.

чтобы не нарушать баланс кожи. Не исключай увлажнение - даже жирной коже оно нужно, особенно в тёплое время года.

- даже жирной коже оно нужно, особенно в тёплое время года. Обязательно наноси крем с SPF 30 и выше - даже если не используешь кислоты или ретинол.

И да, не забывай про шею, уши и даже пробор, если у тебя светлая кожа.

Через пару недель станет легче

Организм адаптируется к весенним переменам. Если ты не перегрузишь кожу агрессивными матирующими средствами, она сама сбалансирует выработку себума. Главное — помочь ей, а не мешать.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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