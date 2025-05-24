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Это популярное средство весной может испортить кожу: срочно проверь свою косметичку

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, ты всё делаешь правильно: умываешься, используешь проверенное средство для жирной кожи, борешься с блеском… А прыщи всё равно появляются. Особенно с приходом весны. В чём подвох?

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Весна меняет правила игры для кожи

Когда солнце начинает светить активнее, а УФ-индекс растёт, всё в организме (и в природе!) начинает работать иначе — в том числе сальные железы. Жирная и комбинированная кожа реагирует первой: блестит, становится плотнее, быстрее загрязняется. И в этот момент многие хватаются за матирующие средства, стараясь "заглушить" выработку себума.

Но именно здесь кроется ошибка.

Матирующие продукты весной могут навредить

Весной кожа работает активнее — поры открываются, чтобы сбросить излишки кожного жира. Но если ты покрываешь лицо матирующим праймером, пудрой или базой, особенно с эффектом сужения пор, ты буквально закупориваешь каналы. Себум не находит выхода — и вуаля: чёрные точки, воспаления, комедоны, раздражение.

Что происходит

  • Поры сужаются слишком резко.
  • Себум "запирается" внутри.
  • Кожа пересушивается, запускается реакция: "нужно выделять ещё больше жира".

Результат — ещё больший блеск и воспаления.

Что советуют косметологи

  • Не увеличивай частоту использования матирующих средств - один раз в день более чем достаточно.
  • Удели внимание мягкому очищению, чтобы не нарушать баланс кожи.
  • Не исключай увлажнение - даже жирной коже оно нужно, особенно в тёплое время года.
  • Обязательно наноси крем с SPF 30 и выше - даже если не используешь кислоты или ретинол.

И да, не забывай про шею, уши и даже пробор, если у тебя светлая кожа.

Через пару недель станет легче

Организм адаптируется к весенним переменам. Если ты не перегрузишь кожу агрессивными матирующими средствами, она сама сбалансирует выработку себума. Главное — помочь ей, а не мешать.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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