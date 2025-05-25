Эти вещи больше не работают: список антитрендов 2025 и стильных альтернатив

Весна — лучшее время для ревизии не только в шкафу, но и в стиле. Даже любимые модные находки могут испортить образ, если устарели. Вот список трендов, от которых пора отказаться — и достойные замены, которые помогут выглядеть современно, дорого и без лишнего пафоса.
Когда прорези от бедра до щиколотки стали больше напоминать декорации к панк-концерту, стиль сдал позиции.
Полностью просвечивающие платья — эффектно, но не практично.
Универсальность уступила место визуальному шуму.
Милый аксессуар, который не вмещает даже ключи — устарел.
Цветовая атака больше пугает, чем радует.
Свобода движений — хорошо. Но когда пропадает фигура — плохо.
Карманы есть, но стиля — нет.
Боль ради красоты больше не модна.
Визуально укорачивает ноги и редко украшает фигуру.
Пышные формы хороши на показах, но не на улицах.
В 2025 году стиль — это не демонстрация яркости любой ценой, а баланс между комфортом, качеством и изяществом. Отбросьте шум, оставьте форму.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.