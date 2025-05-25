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Эти вещи больше не работают: список антитрендов 2025 и стильных альтернатив

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Весна — лучшее время для ревизии не только в шкафу, но и в стиле. Даже любимые модные находки могут испортить образ, если устарели. Вот список трендов, от которых пора отказаться — и достойные замены, которые помогут выглядеть современно, дорого и без лишнего пафоса.

Девушка в юбке
Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в юбке

Рваные джинсы по всей длине

Когда прорези от бедра до щиколотки стали больше напоминать декорации к панк-концерту, стиль сдал позиции.

  • Вместо: джинсы прямого кроя с лёгкой потертостью или акцентом на колени.

Прозрачность до белья

Полностью просвечивающие платья — эффектно, но не практично.

  • Вместо: прозрачные акценты — рукава, накидки или юбки в несколько слоёв.

Громоздкие куртки в стиле "армейский склад"

Универсальность уступила место визуальному шуму.

  • Вместо: лёгкие тренчи и пиджаки с мягкой линией плеч.

Микросумки

Милый аксессуар, который не вмещает даже ключи — устарел.

  • Вместо: сумки средних и больших размеров с лаконичной фурнитурой.

Неон с головы до пят

Цветовая атака больше пугает, чем радует.

  • Вместо: яркие акценты — одна неоновая вещь или аксессуар + нейтральный фон.

Оверсайз без формы

Свобода движений — хорошо. Но когда пропадает фигура — плохо.

  • Вместо: жакеты с подчёркнутой талией, натуральные ткани и чёткий крой.

Брюки-карго в стиле "всё при себе"

Карманы есть, но стиля — нет.

  • Вместо: струящиеся брюки из льна или вискозы, высокие посадки.

Шпильки как испытание

Боль ради красоты больше не модна.

  • Вместо: устойчивый каблук, платформы, элегантные лоферы и мюли.

Заниженная талия

Визуально укорачивает ноги и редко украшает фигуру.

  • Вместо: классика — высокая посадка, стройнит и удлиняет.

Юбки с объёмом "на максимум"

Пышные формы хороши на показах, но не на улицах.

  • Вместо: миди с аккуратными оборками или юбка-баллон — романтично, но сдержанно.

В 2025 году стиль — это не демонстрация яркости любой ценой, а баланс между комфортом, качеством и изяществом. Отбросьте шум, оставьте форму.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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