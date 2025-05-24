От авиаторов до гигантов: какие очки добавят +100 к стилю этим летом

Если вы всё ещё носите узкие очки из начала 2000-х — пора пересмотреть свои взгляды. В прямом смысле. Лето 2025 диктует новые, яркие и смелые правила в мире мужских солнцезащитных очков. Забудьте про скучные чёрные оправы — теперь очки говорят за вас: "Да, у меня вкус". Ниже — гид по ключевым трендам и анти-трендам этого сезона.
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Мужчина в очках
Что в моде: тренды-2025
Авиаторы снова в топе
Каплевидные линзы, металлическая оправа и лёгкий налёт ретро — возвращение легенд 70-х. Сочетаются с пиджаком, футболкой, ветровкой — вообще с чем угодно. Стиль? Серьёзный, но расслабленный.
Цветные линзы и оправы
Зеркальные, жёлтые, зелёные, голубые — чем ярче, тем лучше. Прозрачные и пастельные оправы, а также черепаховый принт снова в игре. Цвет — это про уверенность. И про то, что вам не всё равно, как вы выглядите.
Геометрия вместо скуки
Забудьте о прямоугольниках — шестиугольники, трапеции, овалы необычной формы заменяют классику. Если ваши очки вызывают вопрос "Что это было?" — вы точно в тренде.
Металл и экологичные материалы
Металлические оправы — золото, матовый чёрный, серебро — выглядят солидно и современно. В то же время растёт спрос на очки из переработанных материалов и дерева — стиль + забота об экологии.
Очки большого размера
Чем больше — тем лучше. Очки-щитки, квадратные гиганты и объёмные круги — главный аксессуар для городского супергероя. Не стесняйтесь — сегодня это не перебор, а знак уверенности.
Что вышло из моды
Узкие очки из "Матрицы" — тренд, который пора отпустить.
Слишком простые пластиковые оправы в чёрном — выглядят скучно и дёшево.
Минималистичные тёмные линзы без акцента — их легко заменить более выразительными решениями.
Как выбрать свою пару
Если вы минималист: присмотритесь к матовым металлам или прозрачным оправам.
Если вы смелый: выбирайте цветные линзы и геометрические формы.
Если вы цените классику: обновлённые авиаторы и винтажные Clubmaster не подведут.
Если вы за экологию: попробуйте бренды с переработанными материалами и деревянными дужками.
2025 год превращает солнцезащитные очки в полноценное высказывание о вас — вашем вкусе, смелости и умении быть в тренде. Больше никаких скучных форм и незаметных деталей: в моде выразительность, индивидуальность и игра с материалами и цветами. Выбирайте очки, которые подчёркивают вашу уверенность, дополняют образ и делают его ярче. Ведь в этом сезоне главное — не просто защитить глаза от солнца, а показать миру, кто вы есть.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.