От авиаторов до гигантов: какие очки добавят +100 к стилю этим летом

3:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы всё ещё носите узкие очки из начала 2000-х — пора пересмотреть свои взгляды. В прямом смысле. Лето 2025 диктует новые, яркие и смелые правила в мире мужских солнцезащитных очков. Забудьте про скучные чёрные оправы — теперь очки говорят за вас: "Да, у меня вкус". Ниже — гид по ключевым трендам и анти-трендам этого сезона.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в очках

Что в моде: тренды-2025

Авиаторы снова в топе

Каплевидные линзы, металлическая оправа и лёгкий налёт ретро — возвращение легенд 70-х. Сочетаются с пиджаком, футболкой, ветровкой — вообще с чем угодно. Стиль? Серьёзный, но расслабленный.

Цветные линзы и оправы

Зеркальные, жёлтые, зелёные, голубые — чем ярче, тем лучше. Прозрачные и пастельные оправы, а также черепаховый принт снова в игре. Цвет — это про уверенность. И про то, что вам не всё равно, как вы выглядите.

Геометрия вместо скуки

Забудьте о прямоугольниках — шестиугольники, трапеции, овалы необычной формы заменяют классику. Если ваши очки вызывают вопрос "Что это было?" — вы точно в тренде.

Металл и экологичные материалы

Металлические оправы — золото, матовый чёрный, серебро — выглядят солидно и современно. В то же время растёт спрос на очки из переработанных материалов и дерева — стиль + забота об экологии.

Очки большого размера

Чем больше — тем лучше. Очки-щитки, квадратные гиганты и объёмные круги — главный аксессуар для городского супергероя. Не стесняйтесь — сегодня это не перебор, а знак уверенности.

Что вышло из моды

Узкие очки из "Матрицы" — тренд, который пора отпустить.

Слишком простые пластиковые оправы в чёрном — выглядят скучно и дёшево.

Минималистичные тёмные линзы без акцента — их легко заменить более выразительными решениями.

Как выбрать свою пару

Если вы минималист: присмотритесь к матовым металлам или прозрачным оправам.

присмотритесь к матовым металлам или прозрачным оправам. Если вы смелый: выбирайте цветные линзы и геометрические формы.

выбирайте цветные линзы и геометрические формы. Если вы цените классику: обновлённые авиаторы и винтажные Clubmaster не подведут.

обновлённые авиаторы и винтажные Clubmaster не подведут. Если вы за экологию: попробуйте бренды с переработанными материалами и деревянными дужками.

2025 год превращает солнцезащитные очки в полноценное высказывание о вас — вашем вкусе, смелости и умении быть в тренде. Больше никаких скучных форм и незаметных деталей: в моде выразительность, индивидуальность и игра с материалами и цветами. Выбирайте очки, которые подчёркивают вашу уверенность, дополняют образ и делают его ярче. Ведь в этом сезоне главное — не просто защитить глаза от солнца, а показать миру, кто вы есть.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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