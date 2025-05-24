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Жёлтый, но спокойный: как носить самый светлый тренд сезона без риска переборщить

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Забудьте о банальных нейтральных оттенках. Этим летом ваш стиль будет освещён изнутри — и всё благодаря пастельно-жёлтому. Этот мягкий, светлый, почти воздушный оттенок — новая альтернатива бежевому, способная сделать любой образ утончённым и по-настоящему свежим.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Женщина

Цвет, который шепчет, но его всё равно слышно

  • Пастельно-жёлтый не кричит — он звучит. Он словно мягкий свет раннего утра: гармонирует с джинсами, серыми трикотажными вещами, бежевыми тренчами и даже с чёрным. Одна такая вещь в гардеробе — и вы выглядите так, как будто провели выходные с персональным стилистом.

Куртка, в которой захочется жить

  • Замените привычную тёмную верхнюю одежду на куртку лимонного оттенка — и весь образ заиграет иначе. Особенно круто она смотрится с узкими джинсами и светло-серым топом. Универсальный, но при этом свежий лук — для офиса, кофе с подругой и даже свидания.

Юбка, которая освежает

  • Пастельно-жёлтая юбка-трапеция — это как чашка лимонной воды для вашего гардероба. Лёгкая, женственная и неожиданно универсальная. Добавьте вязаный свитер в тон — и получите образ, излучающий уверенность и мягкость одновременно.

Полный монохром? Да

  • Для тех, кто не боится модных вызовов: образ целиком в пастельно-жёлтом. От одежды до обуви. Чтобы не переборщить, добавьте нюдовые аксессуары — и вы получите стильный, собранный и ультрасовременный лук.

Даже дома — с настроением

  • Даже если вы работаете из дома, жёлтый свитер может стать источником света и уюта. Он добавит тепла в серый день, создаст настроение и поможет почувствовать себя красивой — даже в пижаме и с кружкой чая.

Пастельно-жёлтый — это не просто оттенок сезона. Это символ лёгкости, мягкой силы и начала чего-то нового. Он не стремится доминировать, но всегда выделяется. И если в вашем гардеробе появится хотя бы одна такая вещь, поверьте — вы её не захотите снимать.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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