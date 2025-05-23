Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой лосось поможет худеть с удовольствием — раскрыт секрет
На грани исчезновения: Анжелика Агурбаш раскрыла шокирующие подробности своего третьего брака
Итальянский Версаль оживает: в Риме открывают дворец, который ждал 30 лет
Светодиоды, парктроник и немного удачи: комплектация, которая отбивается на продаже
Кевин Спейси призвал Голливуд отказаться от чёрных списков: мне нужна помощь, как Трамбо
Она одна на сотни километров: пирамида в джунглях, которую никто не может объяснить
Вторая собака — двойное счастье или двойная головная боль? Вот что может пойти не так
Мечтаете о свежей мяте под рукой? Эти трюки сделают вашу кухню зелёной и ароматной
Ванна для жизни: что нужно знать перед покупкой

Она подчёркивает загар, фигуру и вкус: юбка, которую стоит носить весь сезон

Моя семья » Красота и стиль

Весна 2025 — это сезон белых юбок. Они вытеснили всё: от чёрных джинсов до строгих брюк, потому что сейчас именно белая юбка — ваш модный супергерой. Лёгкая, женственная и универсальная, она даёт почувствовать себя одновременно кинодивой, парижанкой и девушкой, которая просто знает, что выглядит сногсшибательно.

Женщина на прогулке
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на прогулке

Почему все носят белые юбки

Потому что это — чистый холст, на который можно нанести любой модный штрих:

  • Подчёркивает загар и свежесть кожи.
  • Сочетается с любым верхом — от джемпера до шелковой майки.
  • Выглядит дорого, даже если стоит совсем недорого.

Белая юбка сразу делает образ "воздушным", современным и стильным. Главное — выбрать свою.

4 модели, которые стоит примерить

Плиссированная миди

  • Идеальна для офисного casual или прогулки по узким улочкам Европы. Как носить: с льняной рубашкой, минималистичными сандалиями и соломенной сумкой. Вечером — смените верх на топ из шёлка, добавьте каблук и украшения.

Мини-юбка А-силуэта

  • Для тех, кто хочет игривости без инфантилизма. Лучше всего сочетается с базовой футболкой и жакетом или кардиганом. Обувь — балетки, лоферы или белые кеды. Сумка — через плечо.

Юбка-комбинация

  • Шёлковая, струящаяся и универсальная. Носите с укороченным жакетом, трикотажным топом или даже свитшотом. Для элегантности — туфли на каблуке, для расслабленного вида — мюли или сандалии.

Макси в бохо-стиле

  • Для тех, кто хочет немного театральности. Сочетайте с топом на тонких бретелях, корсетом или кроп-топом. Добавьте соломенную шляпу и очки в стиле ретро — и вы словно сошли с модной обложки.

Как стилизовать белую юбку, чтобы все оборачивались

  • Играйте с цветом: белый — идеальная база для кораллового, небесно-голубого, изумрудного и даже неона.
  • Смешивайте фактуры: кожа, лен, деним, трикотаж — всё, что создаёт интересный контраст.
  • Добавляйте характер: винтажные очки, яркий пояс, шёлковый платок в волосы — мелочи решают всё.

А если вы — не юбочная

Никогда не говорите "никогда". Белые юбки бывают настолько разными, что одна из них обязательно заставит вас передумать. Вам просто нужна ваша — та, которая сядет идеально и скажет за вас: "Да, я лёгкая. Да, я стильная. Да, я хочу жить красиво".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Домашние животные
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане Аудио 
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Шоу-бизнес
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым Аудио 
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Авто
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Сколько ЗРК Patriot осталось у Украины и сколько уже уничтожено армией России? Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Последние материалы
Кастрюлям — отдых! Мягкая капуста для голубцов, которая готовится в микроволновке
Картошка спасает лицо? Да! Эти домашние маски удивят лучше дорогой косметики
Хитрость, о которой молчат диабетики: что съесть вечером, чтобы не бояться утра
Легенды советской авиации: 5 знаковых самолётов СССР
Привычные блюда, которые тайно разрушают здоровье сосудов
Тропа любви и вина и древних мифов: греческий водопад на склонах Олимпа, который не найдёшь в путеводителях
Крипта под ударом: в России предложили конфисковывать цифровую валюту
Тренер Педро Паскаля раскрыл его секретную тренировку без оборудования — и она доступна каждому
Тень Сури: как старая рана омрачила триумф Тома Круза в Каннах
Рис в мидии? А почему никто не сказал, что это вкуснее, чем роллы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.