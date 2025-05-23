Она подчёркивает загар, фигуру и вкус: юбка, которую стоит носить весь сезон

Весна 2025 — это сезон белых юбок. Они вытеснили всё: от чёрных джинсов до строгих брюк, потому что сейчас именно белая юбка — ваш модный супергерой. Лёгкая, женственная и универсальная, она даёт почувствовать себя одновременно кинодивой, парижанкой и девушкой, которая просто знает, что выглядит сногсшибательно.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на прогулке

Почему все носят белые юбки

Потому что это — чистый холст, на который можно нанести любой модный штрих:

Подчёркивает загар и свежесть кожи.

Сочетается с любым верхом — от джемпера до шелковой майки.

Выглядит дорого, даже если стоит совсем недорого.

Белая юбка сразу делает образ "воздушным", современным и стильным. Главное — выбрать свою.

4 модели, которые стоит примерить

Плиссированная миди

Идеальна для офисного casual или прогулки по узким улочкам Европы. Как носить: с льняной рубашкой, минималистичными сандалиями и соломенной сумкой. Вечером — смените верх на топ из шёлка, добавьте каблук и украшения.

Мини-юбка А-силуэта

Для тех, кто хочет игривости без инфантилизма. Лучше всего сочетается с базовой футболкой и жакетом или кардиганом. Обувь — балетки, лоферы или белые кеды. Сумка — через плечо.

Юбка-комбинация

Шёлковая, струящаяся и универсальная. Носите с укороченным жакетом, трикотажным топом или даже свитшотом. Для элегантности — туфли на каблуке, для расслабленного вида — мюли или сандалии.

Макси в бохо-стиле

Для тех, кто хочет немного театральности. Сочетайте с топом на тонких бретелях, корсетом или кроп-топом. Добавьте соломенную шляпу и очки в стиле ретро — и вы словно сошли с модной обложки.

Как стилизовать белую юбку, чтобы все оборачивались

Играйте с цветом: белый — идеальная база для кораллового, небесно-голубого, изумрудного и даже неона.

белый — идеальная база для кораллового, небесно-голубого, изумрудного и даже неона. Смешивайте фактуры: кожа, лен, деним, трикотаж — всё, что создаёт интересный контраст.

кожа, лен, деним, трикотаж — всё, что создаёт интересный контраст. Добавляйте характер: винтажные очки, яркий пояс, шёлковый платок в волосы — мелочи решают всё.

А если вы — не юбочная

Никогда не говорите "никогда". Белые юбки бывают настолько разными, что одна из них обязательно заставит вас передумать. Вам просто нужна ваша — та, которая сядет идеально и скажет за вас: "Да, я лёгкая. Да, я стильная. Да, я хочу жить красиво".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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