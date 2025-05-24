Вирусный рецепт маски покорил соцсети: попробуй — и увидишь лицо мечты в зеркале

Забудьте про дорогие сыворотки с непроизносимыми названиями. Сегодня соцсети захватила простая бьюти-смесь из двух привычных продуктов — вазелина и кукурузного крахмала. Её называют не иначе как "натуральным ботоксом" — и не просто так.
Вместе они работают как ночная маска: кожа становится более гладкой, увлажнённой и визуально свежей, но без жирной плёнки и закупоренных пор.
Смешайте до однородности, нанесите на чистую кожу перед сном, избегая области вокруг глаз. Утром — смойте тёплой водой.
Важно: сначала сделайте тест на чувствительность — нанесите на запястье и подождите 24 часа. Особенно если у вас реактивная кожа.
Не ждите моментального омоложения — это не фотошоп и не салонная инъекция. Но кожа действительно выглядит более ухоженной, напитанной и гладкой. Особенно в холодное время года, когда она нуждается в усиленной заботе.
И да — морщины никуда не денутся. Но они могут выглядеть мягче. А вы — увереннее.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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