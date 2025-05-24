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Вирусный рецепт маски покорил соцсети: попробуй — и увидишь лицо мечты в зеркале

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Забудьте про дорогие сыворотки с непроизносимыми названиями. Сегодня соцсети захватила простая бьюти-смесь из двух привычных продуктов — вазелина и кукурузного крахмала. Её называют не иначе как "натуральным ботоксом" — и не просто так.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

Почему это работает

  • Вазелин создаёт на коже барьер, который удерживает влагу и защищает от внешней агрессии.
  • Кукурузный крахмал впитывает излишки себума, придаёт матовость и мягко отшелушивает.

Вместе они работают как ночная маска: кожа становится более гладкой, увлажнённой и визуально свежей, но без жирной плёнки и закупоренных пор.

Что делает смесь для кожи

  • Глубоко увлажняет, не перегружая. Идеально для тех, кто избегает жирных текстур.
  • Улучшает рельеф кожи, действует как мягкий полироль.
  • Контролирует блеск и одновременно питает — спасение для жирной кожи.

Как приготовить маску

Вам нужно

  • 1 ст. ложка вазелина
  • 1/2 ч. ложки кукурузного крахмала

Смешайте до однородности, нанесите на чистую кожу перед сном, избегая области вокруг глаз. Утром — смойте тёплой водой.

Важно: сначала сделайте тест на чувствительность — нанесите на запястье и подождите 24 часа. Особенно если у вас реактивная кожа.

Чего ждать от результата

Не ждите моментального омоложения — это не фотошоп и не салонная инъекция. Но кожа действительно выглядит более ухоженной, напитанной и гладкой. Особенно в холодное время года, когда она нуждается в усиленной заботе.

И да — морщины никуда не денутся. Но они могут выглядеть мягче. А вы — увереннее.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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