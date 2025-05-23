Картошка спасает лицо? Да! Эти домашние маски удивят лучше дорогой косметики

2:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кто бы мог подумать, что самый обычный картофель может не только спасать ужин, но и возвращать коже молодость и свежесть? Этот скромный клубень работает как настоящий бьюти-гений: осветляет, питает, борется с акне и морщинами — всё в одном тюбике, вернее, в миске.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Вот 10 домашних масок, которые сделают вашу кожу гладкой, сияющей и ровной — без дорогих процедур и визитов к косметологу.

Против акне: картофель + томат + чайное дерево

Смешайте картофельный сок, томатную пасту, мёд и пару капель масла чайного дерева. Нанесите на лицо на 15 минут.

Почему это работает: антисептик, антиоксидант и успокаивающее действие — в одном составе.

Против пигментных пятен: картофель + лимон

Картофельный сок + лимонный сок + мёд — и мягкое осветление без агрессии.

Используйте ежедневно, чтобы увидеть, как пятна тускнеют.

Усталость? Освежающая маска с бананом и куркумой

Пюре из картофеля и банана с щепоткой куркумы делает кожу светлой, как после отпуска.

Бонус: лёгкий лифтинг-эффект без стянутости.

Для сухой кожи: молоко и сандал

Картофель + молоко + капля сандалового масла — и кожа словно после отпуска в SPA. Идеально для ежедневного применения.

Для жирной кожи: с овсом и глиной

Картофельный сок, овсяная мука и Мултани митти (глина) — контролируют себум и сужают поры. Подходит для ежедневного баланса.

Против морщин: картофель + йогурт + кокос

Варёный картофель, ложка йогурта и немного кокосового масла — и кожа снова упругая. Идеально для зрелой и обезвоженной кожи.

Увлажнение с алоэ и морковным маслом

Картофельный сок + алоэ вера + морковное масло — для вечернего ухода и глубокого увлажнения.

Результат: мягкость и восстановление.

Для выравнивания тона: с морковью

Картофель + морковь + куркума — натуральная альтернатива сывороткам от пигментации.

Эффект: сияющая, ровная кожа.

Освежающий лёд для сужения пор

Смешайте картофель и огурец, заморозьте и протирайте лицо кубиками. Подходит для утреннего ухода.

Против чёрных точек: зелёный чай и нутовая мука

Мягкий пилинг без раздражения: картофельный сок, зелёный чай, нут. Идеален для жирной и комбинированной кожи.

Картофель — не гарнир, а секрет сияющей кожи

Натурально, просто, доступно — и никакой химии. Эти маски легко адаптируются под любой тип кожи и настроение. Побалуйте себя картофельным спа-днем, а потом — картошкой фри. Кожа и душа скажут спасибо.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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