Картошка спасает лицо? Да! Эти домашние маски удивят лучше дорогой косметики

Кто бы мог подумать, что самый обычный картофель может не только спасать ужин, но и возвращать коже молодость и свежесть? Этот скромный клубень работает как настоящий бьюти-гений: осветляет, питает, борется с акне и морщинами — всё в одном тюбике, вернее, в миске.
Вот 10 домашних масок, которые сделают вашу кожу гладкой, сияющей и ровной — без дорогих процедур и визитов к косметологу.
Смешайте картофельный сок, томатную пасту, мёд и пару капель масла чайного дерева. Нанесите на лицо на 15 минут.
Картофельный сок + лимонный сок + мёд — и мягкое осветление без агрессии.
Используйте ежедневно, чтобы увидеть, как пятна тускнеют.
Пюре из картофеля и банана с щепоткой куркумы делает кожу светлой, как после отпуска.
Картофель + молоко + капля сандалового масла — и кожа словно после отпуска в SPA. Идеально для ежедневного применения.
Картофельный сок, овсяная мука и Мултани митти (глина) — контролируют себум и сужают поры. Подходит для ежедневного баланса.
Варёный картофель, ложка йогурта и немного кокосового масла — и кожа снова упругая. Идеально для зрелой и обезвоженной кожи.
Картофельный сок + алоэ вера + морковное масло — для вечернего ухода и глубокого увлажнения.
Картофель + морковь + куркума — натуральная альтернатива сывороткам от пигментации.
Смешайте картофель и огурец, заморозьте и протирайте лицо кубиками. Подходит для утреннего ухода.
Мягкий пилинг без раздражения: картофельный сок, зелёный чай, нут. Идеален для жирной и комбинированной кожи.
Натурально, просто, доступно — и никакой химии. Эти маски легко адаптируются под любой тип кожи и настроение. Побалуйте себя картофельным спа-днем, а потом — картошкой фри. Кожа и душа скажут спасибо.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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