Темные круги под глазами не всегда связаны с возрастом: вот что скрывают ваши глаза

Темные круги под глазами — не всегда следствие возраста. Часто они сигнализируют о других проблемах, таких как стресс, недостаток сна, обезвоживание, курение или даже наследственность. Несмотря на популярное мнение, что темные круги — это неизбежная часть старения, в реальности их могут вызывать и более простые, но не менее важные факторы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Темные круги бывают двух типов: пигментационные и сосудистые. Визажист Моника Равичандран на своем канале делится подробностями, как отличить один тип от другого и как с ними бороться. По словам Моники, первый тип темных кругов связан с пигментацией. Он чаще встречается у людей с более темной кожей, а сам цвет кругов обычно коричневый или желтоватый.

Второй тип — сосудистые круги, характерные для людей с более светлой кожей. Такие круги чаще всего имеют фиолетовый или красноватый оттенок, что связано с просвечивающими венами и кровеносными сосудами под кожей. Эти круги могут быть вызваны нарушениями в кровообращении или тонкостью кожи в области глаз.

Заметив, какие именно темные круги присутствуют у вас, можно применить эффективные методы борьбы с ними. Например, для пигментных кругов подойдут осветляющие кремы с витаминами C и K. Для сосудистых — охлаждающие гели и компрессы, которые помогут улучшить циркуляцию крови и укрепить сосуды.

Кроме того, Моника делится интересным секретом, который может помочь скрыть темные круги буквально за секунды — это метод с остановкой дыхания, который оказывает мгновенный эффект. Слышали ли вы об этом? Этот трюк на самом деле работает и позволяет визуально скрыть темные круги, при этом не прибегая к сложным косметическим средствам.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.



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