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Этот аромат будто создан для вас: как выбрать идеальный парфюм по месяцу рождения

3:56
Моя семья » Красота и стиль

Аромат способен рассказать о человеке больше, чем десяток слов. Он пробуждает воспоминания, настраивает на нужную волну и даже помогает раскрыть черты характера. А вы знали, что у каждого месяца рождения есть свой "фирменный" запах?

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Так же как знаки зодиака описывают нашу натуру, ароматы могут подчеркивать наши сильные стороны — от свежей мяты до чувственного янтаря. Готовы узнать, какой запах подходит именно вам?

Январь — Мята и эвкалипт

  • Свежесть, решительность и ясный ум — ключевые качества рожденных в январе. Их энергетика идеально сочетается с бодрящими нотами мяты и эвкалипта. Этот аромат помогает сохранять концентрацию и чистоту мыслей.

Февраль — Лаванда

  • Романтичные, чувствительные и немного мечтатели. Лаванда идеально успокаивает, вдохновляет и стимулирует воображение — то, что нужно для творческих натур.

Март — Розовая вода

  • Мечтательные и нежные, рожденные в марте выбирают тонкий аромат розовой воды. Он словно легкий шёлк на коже — уравновешивает эмоции и дарит внутреннее спокойствие.

Апрель — Цитрусовые

  • Жизнерадостные и активные, апрельские личности буквально светятся изнутри. Их идеальный аромат — грейпфрут, апельсин, лайм. Вдохнули — и будто солнце в ладонях.

Май — Жасмин

  • Майские натуры элегантны, чувственны и прекрасно чувствуют стиль. Интенсивный и в то же время утончённый жасмин — как их визитная карточка.

Июнь — Ваниль

  • Ваниль — это про тепло, заботу и уют. Рожденные в июне дарят окружающим чувство безопасности и нежности, а этот мягкий аромат как раз передает их мягкую, но устойчивую энергию.

Июль — Кокос

  • Летние дети, обожающие воспоминания и семейные традиции. Кокосовый аромат переносит в беззаботное детство, на море и под тёплое солнце. Это аромат уюта и лёгкой ностальгии.

Август — Корица

  • Рожденные в августе — сильные, яркие, с выраженным чувством внутреннего огня. Пряный аромат корицы отражает их уверенность, харизму и умение вдохновлять.

Сентябрь — Зеленый чай

  • Сентябрьские личности — про баланс и гармонию. Свежий и лёгкий аромат зеленого чая помогает сохранять внутренний порядок и умиротворение даже в суете.

Октябрь — Пионы

  • Любовь к красоте, романтика и очарование — визитная карточка октябрьских людей. Аромат пионов подчёркивает их мягкость, мечтательность и врожденную элегантность.

Ноябрь — Янтарь

  • Магнетизм, глубина и немного тайны. Янтарный аромат с восточными нотками идеально передаёт силу и загадочность тех, кто родился в ноябре.

Декабрь — Сосна

  • Декабрьские натуры — свободные, духовные, немного мечтатели. Сосновый аромат — это лес, зима и надежда. Он пробуждает веру в лучшее и зовёт к новым приключениям.

Аромат как инструмент настроения

Исследования подтверждают: приятные запахи напрямую влияют на наш мозг. Они способны:

  • Поднять настроение и вызвать приятные эмоции.
  • Снизить стресс и расслабить тело.
  • Улучшить сон и восстановить силы.
  • Усилить уверенность и помочь сконцентрироваться.

Запахи активизируют лимбическую систему — ту самую часть мозга, что отвечает за чувства и память. А значит, ваш личный аромат может стать не просто приятным фоном, а настоящим энергетическим ресурсом.

Уточнения

Парфюме́рия - совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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