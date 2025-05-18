Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивное питание: как правильно выбрать добавки для достижения своих целей
Ваша губка для раковины умирает? Этот способ воскресит её за 15 минут
Судороги и слёзы: как отдых беременной Иды Галич превратился в испытание
Отар Кушанашвили вспоминает предательство: как бывшая жена нанесла ему удар в трудный период
Аналитики предоставили список мест, куда больше всего туристы ездили в майские праздники
На этом салате выживали в общаге, а теперь подают гостям — возвращение легенды из 2000-х
Как автобус Икарус стал венгерским гостем в каждом советском городе
Трава, которая спасет ваш сад от вредителей и придаст блюдам вкус — и это не магия
Пчелиный укус: как защитить кошку от насекомых

Брови и губы, как у фильтра, но без макияжа: техника, которую выбирают

Моя семья » Красота и стиль

Мечтаешь просыпаться с идеальными бровями и свежим румянцем губ — без карандаша и помады? Забудь о страшилках прошлого: акварельный татуаж — это мягкая техника, которая не перегружает лицо и даёт деликатный, натуральный эффект. Именно за это его обожают бьюти-блогеры, звёзды и все, кто ценит комфорт без жертв.

Губы девушки
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы девушки

Что такое акварельный перманент

Это современный метод татуажа, при котором:

  • не прорисовываются чёткие контуры;

  • используются несколько оттенков пигмента;

  • глубина введения — всего 0,5 мм;

  • результат — мягкий и естественный градиент;

  • кожа травмируется минимально, а восстановление проходит быстро.

Эта техника идеально подходит тем, кто хочет макияж "как будто свой" — без графики и перенасыщенности.

Как проходит процедура

  1. Консультация: выбор формы, оттенка и согласование ожиданий.

  2. Анестезия: достаточно крема — без уколов и боли.

  3. Процедура: мастер вводит пигмент в поверхностные слои кожи. Вся сессия длится до 2 часов.

Не забудь: стерильность — не обсуждается! Инструменты должны быть при тебе вскрыты, мастер — в перчатках.

Что можно сделать в технике акварель

Брови

Теневая растушевка + точечное добавление волосков. Получается естественный объём и мягкий цвет. Без чётких линий, зато с выразительным результатом.

Губы

Корректируется форма, цвет и асимметрия. Особенно хорошо убирается синюшность и бледность. Популярны розовые и телесные оттенки. Визуальный эффект: более пухлые губы без контура.

Преимущества акварельного татуажа

  • Без перегруза и визуального "шума"

  • Ровный, натуральный оттенок

  • Подходит к любому макияжу

  • Процедура почти безболезненная

  • Быстро заживает

  • Можно менять оттенки от процедуры к процедуре

  • Постепенно и равномерно исчезает

Но есть и нюансы

  • Цена выше, чем у классического перманента

  • Держится в среднем около года, не дольше

  • Не подойдёт для межреснички и чётких стрелок

  • Нельзя смыть — важен точный выбор оттенка

  • Требуется серьёзная подготовка и проверенный мастер

Кому нельзя

Беременность, лактация, диабет, активный герпес, кожные заболевания и приём препаратов, разжижающих кровь — поводы отложить процедуру. А ещё за несколько дней никакого алкоголя и аспирина.

Уточнения

Пермане́нт в математике — числовая функция, определённая на множестве всех матриц; для квадратных матриц похожа на детерминант, и отличается от него лишь в том, что в разложении на перестановки (или на миноры) берутся не чередующиеся знаки, а все плюсы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться
Садоводство, цветоводство
Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться Аудио 
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Германия и США запускают ракетный маркетинг в Европе: ATACMS и Patriot под местным брендом Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Судороги и слёзы: как отдых беременной Иды Галич превратился в испытание
Отар Кушанашвили вспоминает предательство: как бывшая жена нанесла ему удар в трудный период
Аналитики предоставили список мест, куда больше всего туристы ездили в майские праздники
На этом салате выживали в общаге, а теперь подают гостям — возвращение легенды из 2000-х
Как автобус Икарус стал венгерским гостем в каждом советском городе
Трава, которая спасет ваш сад от вредителей и придаст блюдам вкус — и это не магия
Пчелиный укус: как защитить кошку от насекомых
Сухие и тусклые волосы? Попробуйте это, и они засияют как никогда
Секрет Евровидения: Клава Кока раскрыла неизвестную песню для России
Тайна переписки раскрыта: отчим в гневе, подросток в панике — что предпринять?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.