Губы с эффектом мокрого объёма: вот как это делают в 2025 году

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Глянцевый финиш снова в моде — это заметно и на подиумах, и в соцсетях. Но теперь речь не о клейких блесках из нулевых, а о мягком сиянии, сочных текстурах и максимальном комфорте. Главное правило — увлажнение, уход и грамотное нанесение. Делимся простой схемой, как добиться здорового, эффектного макияжа губ.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губы девушки

Шаг 1: Хорошая база — бальзам

Начинать стоит с ухода. Нанеси бальзам на губы за несколько минут до макияжа, чтобы кожа стала мягче, а мелкие трещинки разгладились. Лучше всего работает привычка наносить его и на ночь — это помогает поддерживать кожу губ увлажнённой и защищённой.

Если нет бальзама под рукой — подойдёт даже капля натурального масла, например, оливкового или миндального.

Шаг 2: Масло вместо помады

Масла для губ дают лёгкий блеск, не липнут, увлажняют и при этом выглядят естественно. Они особенно хороши летом, когда не хочется перегружать лицо. Можно использовать масло как самостоятельное средство или наносить поверх тинта, чтобы добавить немного цвета.

Если хочется более плотной текстуры, в ход пойдут густые масла или даже прозрачные увлажняющие помады.

Шаг 3: Блеск — по настроению

Современные блески — это уже не липкая пленка, а полупрозрачное сияние с лёгкой увлажняющей базой. Если хочется глянца, но без перегруза, наноси блеск только на центр губ — это визуально увеличит их и создаст эффект "влажного поцелуя".

Для повседневного образа можно остановиться на бальзаме или масле, а вечерний макияж дополнить блеском. Главное — не переборщить.

Бонус: наслаивай с умом

Чтобы губы выглядели ухоженными и свежими, не обязательно использовать сразу три средства. Иногда достаточно одного — в зависимости от того, что хочется получить. Бальзам для защиты, масло для ухода, блеск для акцента. Комбинируй их в нужной тебе пропорции — это и есть самый грамотный макияж.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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