До 30 — модно, после 40 — перебор: три табу для зрелого макияжа

Возраст идёт к лицу — особенно если мейкап с ним дружит. Но то, что освежало в 25, после 40 может сыграть злую шутку. Одно неверное движение кистью — и образ теряет лёгкость, а черты лица становятся резче и уставшими. Вот три жёстких запрета в макияже, о которых стоит помнить каждой зрелой женщине.

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1. Хайлайтер и перламутр: блеск — не всегда к лицу

Мелкие блестки в хайлайтерах и тенях не освежают, а предательски западают в морщины, подчеркивая их. Вместо сияния кожа получает "эффект трещинок". Даже если макияж кажется глянцевым при искусственном освещении, при дневном свете он выглядит уставшим и неопрятным.

Что лучше:

Матовые или сатиновые текстуры, деликатные цвета без светоотражающих частиц.

2. Тяжёлые смоки — стоп

Дымчатый макияж с насыщенными чёрными оттенками и накладными ресницами в зрелом возрасте делает лицо резким, грубым и уставшим. Яркие брови и тёмные тени перегружают взгляд, делают черты тяжёлыми, подчёркивают возраст.

Что лучше:

Тени в бежевой, розоватой или персиковой гамме. Лёгкая растушёвка и мягкий акцент на глаза — то, что надо.

3. Скульптурирование — ловушка для овала

В молодости контуринг помогает подкорректировать форму лица. Но в зрелом возрасте овал уже теряет чёткость, а кожа — упругость. Плотные текстуры и плохо растушёванные границы только усиливают ощущение "маски", подчёркивают линии, которые лучше бы скрыть.

Что лучше:

Кремовые румяна и лёгкий бронзер. Мягкий акцент на скулы или щёки — и лицо сразу выглядит живее и свежее.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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