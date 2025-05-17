Не верите? Простая фольга превращается в мощное оружие против насекомых

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весной и летом насекомые активизируются, и комары снова становятся непрошеными гостями. Особенно они любят тёплые вечера, когда окна нараспашку, а вы мечтаете просто подышать свежим воздухом. Но что, если у вас нет москитной сетки, а химические спреи вы не переносите?

Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Оказывается, на помощь может прийти самый обычный кухонный предмет — алюминиевая фольга. Да, та самая, в которую вы заворачиваете бутерброды.

Как это работает

Фольга сама по себе не отпугивает насекомых, но в сочетании с эфирными маслами превращается в эффективное оружие против комаров. Всё, что нужно:

Пару капель лавандового, коричного или тимьянового масла

Кусочек фольги

Вилка

Пропитайте фольгу выбранным маслом, слегка наколите её вилкой — и положите на подоконник. Аромат наполнит комнату, создавая атмосферу уюта для вас — и дискомфорта для комаров. Эти запахи для них непереносимы.

Что, если фольги нет

Не беда. Есть и другие натуральные способы защититься от укусов:

Поставьте на подоконник горшки с лавандой, мятой, базиликом или кошачьей мятой.

Замочите ватный диск в яблочном уксусе с пряностями и тоже выставьте на окно.

Разрежьте лук или апельсин — их резкий запах тоже не по вкусу насекомым.

Экономно, экологично и эффективно

Этот метод особенно хорош тем, что не требует затрат и подходит даже для аллергиков. К тому же, он легко вписывается в эстетику любого дома — не надо вешать сетки или брызгать химию.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.



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