Этим летом все будут смотреть на ноги: босоножки с акцентом, мимо которого не пройти

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эти босоножки с ностальгией из 90-х снова захватывают улицы, инстаграм-ленты и подиумы. Модель с кольцом на большой палец ноги — одна из самых обсуждаемых в мире обуви этим летом, и модницы уже выгуливают её в своих лучших образах.

Фото: Designed be Freepik by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Босоножки

Что за модель

Кольцо на пальце — это не просто декоративная деталь. Это узнаваемый элемент, который делал босоножки популярными в нулевые, а теперь снова с нами — в новой, более утончённой версии. Винтажный стиль адаптировали к современности: минимализм, массивные подошвы, мягкие ремешки и премиальные материалы.

Кто уже носит

Эмили Ратаковски, как всегда, первая. Знаменитости давно сделали ставку на этот дизайн, и теперь он уверенно выходит из нишевой моды в мейнстрим. В соцсетях всё больше стильных образов с такими босоножками — от расслабленных до гламурных.

Как носить

База: белая футболка + широкие джинсы.

белая футболка + широкие джинсы. Вечер: платье в пол из кружева или трикотажа.

платье в пол из кружева или трикотажа. Пляж: короткий сарафан или льняной костюм.

короткий сарафан или льняной костюм. Город: шорты-бермуды и оверсайз-пиджак.

Эти босоножки отлично сочетаются с украшениями на щиколотке и лаконичным педикюром. Добавьте к образу широкие солнцезащитные очки или эффектную сумку — и всё, вы готовы к лету.

Главное помнить: обувь с акцентом на пальцы — это не просто тренд, а смелый элемент, который придаёт любому образу лёгкость и стиль.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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