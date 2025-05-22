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Этим летом все будут смотреть на ноги: босоножки с акцентом, мимо которого не пройти

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Эти босоножки с ностальгией из 90-х снова захватывают улицы, инстаграм-ленты и подиумы. Модель с кольцом на большой палец ноги — одна из самых обсуждаемых в мире обуви этим летом, и модницы уже выгуливают её в своих лучших образах.

Босоножки
Фото: Designed be Freepik by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Босоножки

Что за модель

Кольцо на пальце — это не просто декоративная деталь. Это узнаваемый элемент, который делал босоножки популярными в нулевые, а теперь снова с нами — в новой, более утончённой версии. Винтажный стиль адаптировали к современности: минимализм, массивные подошвы, мягкие ремешки и премиальные материалы.

Кто уже носит

Эмили Ратаковски, как всегда, первая. Знаменитости давно сделали ставку на этот дизайн, и теперь он уверенно выходит из нишевой моды в мейнстрим. В соцсетях всё больше стильных образов с такими босоножками — от расслабленных до гламурных.

Как носить

  • База: белая футболка + широкие джинсы.
  • Вечер: платье в пол из кружева или трикотажа.
  • Пляж: короткий сарафан или льняной костюм.
  • Город: шорты-бермуды и оверсайз-пиджак.

Эти босоножки отлично сочетаются с украшениями на щиколотке и лаконичным педикюром. Добавьте к образу широкие солнцезащитные очки или эффектную сумку — и всё, вы готовы к лету.

Главное помнить: обувь с акцентом на пальцы — это не просто тренд, а смелый элемент, который придаёт любому образу лёгкость и стиль.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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