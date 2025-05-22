Этим летом все будут смотреть на ноги: босоножки с акцентом, мимо которого не пройти

Эти босоножки с ностальгией из 90-х снова захватывают улицы, инстаграм-ленты и подиумы. Модель с кольцом на большой палец ноги — одна из самых обсуждаемых в мире обуви этим летом, и модницы уже выгуливают её в своих лучших образах.
Кольцо на пальце — это не просто декоративная деталь. Это узнаваемый элемент, который делал босоножки популярными в нулевые, а теперь снова с нами — в новой, более утончённой версии. Винтажный стиль адаптировали к современности: минимализм, массивные подошвы, мягкие ремешки и премиальные материалы.
Эмили Ратаковски, как всегда, первая. Знаменитости давно сделали ставку на этот дизайн, и теперь он уверенно выходит из нишевой моды в мейнстрим. В соцсетях всё больше стильных образов с такими босоножками — от расслабленных до гламурных.
Эти босоножки отлично сочетаются с украшениями на щиколотке и лаконичным педикюром. Добавьте к образу широкие солнцезащитные очки или эффектную сумку — и всё, вы готовы к лету.
Главное помнить: обувь с акцентом на пальцы — это не просто тренд, а смелый элемент, который придаёт любому образу лёгкость и стиль.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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