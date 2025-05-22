Словно поцелованные солнцем: окрашивание, которое заменит омбре летом 2025

Омбре уступает место новому тренду, и у него есть все шансы затмить предшественника. Сомбрé — мягкое, естественное окрашивание, где переходы цвета едва уловимы, словно созданы солнечными лучами. Больше никакой резкой границы между тоном корней и осветлёнными концами, никакой необходимости каждый месяц идти к парикмахеру. Этот образ — про стиль без усилий.
Когда-то омбре стал спасением: отросшие корни больше не считались проблемой, а осветление выглядело натурально. Но со временем техника устарела — её контрастные переходы стали выглядеть чересчур подчёркнуто. Женщины хотят естественности и лёгкости — и именно это даёт сомбрé.
Сомбрé (от soft ombré) делает акценты незаметными. Оттенки сливаются в единое полотно: волосы выглядят так, будто вы только что вернулись с отпуска, а не из салона.
Блондинкам, брюнеткам, рыжим — абсолютно всем. Особенно сомбрé оценят занятые женщины, которым важно выглядеть ухоженно, но без суеты. Он отлично освежает образ, подчёркивает загар и подходит как молодым девушкам, так и взрослым женщинам.
Идеальный стиль — лёгкие волны, созданные утюжком или щипцами. Сначала разгладьте волосы, чтобы убрать пушение, затем добавьте объём и движение. Так светлые пряди будут красиво отражать свет, усиливая многогранность цвета.
Солнце естественным образом высветлит отдельные участки волос, сделав переходы ещё мягче. Это идеальное время, чтобы попробовать сомбрé — особенно если довериться опытному мастеру, который создаст по-настоящему безупречный результат.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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