Словно поцелованные солнцем: окрашивание, которое заменит омбре летом 2025

2:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Омбре уступает место новому тренду, и у него есть все шансы затмить предшественника. Сомбрé — мягкое, естественное окрашивание, где переходы цвета едва уловимы, словно созданы солнечными лучами. Больше никакой резкой границы между тоном корней и осветлёнными концами, никакой необходимости каждый месяц идти к парикмахеру. Этот образ — про стиль без усилий.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Женщина

Почему омбре уходит в прошлое

Когда-то омбре стал спасением: отросшие корни больше не считались проблемой, а осветление выглядело натурально. Но со временем техника устарела — её контрастные переходы стали выглядеть чересчур подчёркнуто. Женщины хотят естественности и лёгкости — и именно это даёт сомбрé.

В чём суть сомбрé

Сомбрé (от soft ombré) делает акценты незаметными. Оттенки сливаются в единое полотно: волосы выглядят так, будто вы только что вернулись с отпуска, а не из салона.

Чем отличается от омбре

Тонкие, мягкие переходы.

Нет чёткого градиента.

Меньше контраста между оттенками.

Эффект "естественного солнца".

Минимальный уход и реже — окрашивание.

Кому подойдёт

Блондинкам, брюнеткам, рыжим — абсолютно всем. Особенно сомбрé оценят занятые женщины, которым важно выглядеть ухоженно, но без суеты. Он отлично освежает образ, подчёркивает загар и подходит как молодым девушкам, так и взрослым женщинам.

Как ухаживать за сомбрé

Используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос — они сохранят цвет и блеск.

Раз в неделю делайте питательную маску.

Избегайте частого мытья головы — так оттенок держится до 6 месяцев.

Сушите волосы прохладным феном и защищайте от УФ-лучей.

Как укладывать, чтобы оттенок зажёгся

Идеальный стиль — лёгкие волны, созданные утюжком или щипцами. Сначала разгладьте волосы, чтобы убрать пушение, затем добавьте объём и движение. Так светлые пряди будут красиво отражать свет, усиливая многогранность цвета.

Почему лето — лучшее время для смены образа

Солнце естественным образом высветлит отдельные участки волос, сделав переходы ещё мягче. Это идеальное время, чтобы попробовать сомбрé — особенно если довериться опытному мастеру, который создаст по-настоящему безупречный результат.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.