Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками

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Мягко очищает, сужает поры, делает волосы блестящими и защищает от воспалений — всё это о простом, но мощном средстве, которое веками использовалось в Китае, Японии и Юго-Восточной Азии. Рисовая вода снова в моде — и на это есть веские причины.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рисовая вода

Что в составе и почему это важно

Рисовая вода — настоящий коктейль полезных веществ:

Витамины группы B и витамин E.

Аминокислоты и антиоксиданты (в том числе феруловая кислота).

Минералы: магний, калий и другие.

Такой состав помогает и коже, и волосам восстанавливаться, удерживать влагу и сопротивляться внешним раздражителям.

Чем рисовая вода полезна для кожи

Выступает как натуральный тоник: стягивает поры, выравнивает рельеф.

Успокаивает воспаления, помогает при прыщах и покраснениях.

Постепенно осветляет пигментные пятна и шрамы от акне.

Делает кожу мягкой, гладкой и сияющей — при регулярном применении.

Феруловая кислота в составе обладает выраженным антиоксидантным эффектом и борется с признаками старения.

Польза для волос

Японские женщины из племени Яо славились своими длинными, крепкими волосами — и всё благодаря ферментированной рисовой воде. Сейчас её снова используют как натуральный бьюти-ритуал, и вот почему:

Инозитол восстанавливает повреждённые участки, разглаживает кутикулу.

Волосы становятся более крепкими и блестящими.

Снижается ломкость, улучшается общее состояние фолликулов.

Как использовать рисовую воду

Для кожи

Протирайте лицо ватным диском утром и вечером, как тоником.

Добавляйте в домашние маски (например, с глиной или овсянкой).

Для волос

Используйте как ополаскиватель после шампуня.

Перелейте в пульверизатор и наносите на длину как несмываемый уход.

Важно: используйте чистый, не ароматизированный рис — желательно органический. Готовую воду храните в холодильнике до 7 дней.

Уточнения

Красота́ - эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.



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