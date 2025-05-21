Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками

Мягко очищает, сужает поры, делает волосы блестящими и защищает от воспалений — всё это о простом, но мощном средстве, которое веками использовалось в Китае, Японии и Юго-Восточной Азии. Рисовая вода снова в моде — и на это есть веские причины.
Рисовая вода — настоящий коктейль полезных веществ:
Такой состав помогает и коже, и волосам восстанавливаться, удерживать влагу и сопротивляться внешним раздражителям.
Феруловая кислота в составе обладает выраженным антиоксидантным эффектом и борется с признаками старения.
Японские женщины из племени Яо славились своими длинными, крепкими волосами — и всё благодаря ферментированной рисовой воде. Сейчас её снова используют как натуральный бьюти-ритуал, и вот почему:
Важно: используйте чистый, не ароматизированный рис — желательно органический. Готовую воду храните в холодильнике до 7 дней.
Красота́ - эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.
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О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.