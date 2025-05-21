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Длинные волосы и фарфоровая кожа без косметики? Вот чем пользовались японки веками

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Мягко очищает, сужает поры, делает волосы блестящими и защищает от воспалений — всё это о простом, но мощном средстве, которое веками использовалось в Китае, Японии и Юго-Восточной Азии. Рисовая вода снова в моде — и на это есть веские причины.

Рисовая вода
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рисовая вода

Что в составе и почему это важно

Рисовая вода — настоящий коктейль полезных веществ:

  • Витамины группы B и витамин E.
  • Аминокислоты и антиоксиданты (в том числе феруловая кислота).
  • Минералы: магний, калий и другие.

Такой состав помогает и коже, и волосам восстанавливаться, удерживать влагу и сопротивляться внешним раздражителям.

Чем рисовая вода полезна для кожи

  • Выступает как натуральный тоник: стягивает поры, выравнивает рельеф.
  • Успокаивает воспаления, помогает при прыщах и покраснениях.
  • Постепенно осветляет пигментные пятна и шрамы от акне.
  • Делает кожу мягкой, гладкой и сияющей — при регулярном применении.

Феруловая кислота в составе обладает выраженным антиоксидантным эффектом и борется с признаками старения.

Польза для волос

Японские женщины из племени Яо славились своими длинными, крепкими волосами — и всё благодаря ферментированной рисовой воде. Сейчас её снова используют как натуральный бьюти-ритуал, и вот почему:

  • Инозитол восстанавливает повреждённые участки, разглаживает кутикулу.
  • Волосы становятся более крепкими и блестящими.
  • Снижается ломкость, улучшается общее состояние фолликулов.

Как использовать рисовую воду

Для кожи

  • Протирайте лицо ватным диском утром и вечером, как тоником.
  • Добавляйте в домашние маски (например, с глиной или овсянкой).

Для волос

  • Используйте как ополаскиватель после шампуня.
  • Перелейте в пульверизатор и наносите на длину как несмываемый уход.

Важно: используйте чистый, не ароматизированный рис — желательно органический. Готовую воду храните в холодильнике до 7 дней.

Уточнения

Красота́ - эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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