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Звучит модно, а толку — ноль: 4 средства для волос, на которые не стоит тратиться

1:56
Моя семья » Красота и стиль

В уходе за волосами легко запутаться: витрины ломятся от баночек и гаджетов, каждый из которых обещает "счастье на голове". Но не всё, что красиво упаковано, действительно работает. Стилист по прическам Натали Паломино делится, какие продукты — скорее маркетинг, чем польза.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Полотенце из микрофибры

Да, махровые полотенца могут повредить волосы — они цепляют кутикулу и сушат полотно. Но платить за "специальное" микрофибровое не обязательно.

"Возьмите обычную хлопковую футболку — она справляется с задачей ничуть не хуже", — говорит Натали.

Средства от секущихся кончиков

Крем, масло, сыворотка — всё это лишь временная маскировка. Секущиеся кончики невозможно "склеить" навсегда.

"Единственный способ избавиться от них — подстричь", — подчёркивает эксперт. А дальше — уход с профилактикой и регулярные визиты к парикмахеру.

Кондиционеры для ковошинга

Ковошинг — мытьё головы только кондиционером — популярен среди обладательниц кудрей. Но специальные "очищающие кондиционеры" — не более чем ребрендинг.

"Используйте обычный кондиционер, который уже есть дома — он работает так же", — уверена Натали.

Керлинг-палочки

Они вроде бы создают идеальные локоны без заломов — потому что без зажима. Но менять плойку необязательно.

"Просто не закрывайте зажим — и всё. Результат будет тем же", — делится лайфхаком стилистка.

В индустрии красоты легко потратить деньги на то, что красиво звучит, но почти не работает. Чтобы волосы были здоровыми, чаще полезен разумный минимализм, чем полка, уставленная "чудо-средствами". Натали Паломино уверена: знание своего типа волос и регулярный уход важнее, чем очередная модная баночка.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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