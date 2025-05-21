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Пышность — по щелчку: эти причёски делают тонкие волосы визуально в 2 раза гуще

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Тонкие волосы — не приговор. Да, они быстрее теряют форму и чаще выглядят "плоскими", но правильно подобранная стрижка может легко это исправить. Не обязательно покупать десятки средств с эффектом объёма — начните с визита к парикмахеру.

Женщина с каре
Фото: Designed by Freepik by grmarc is licensed under Public domian
Женщина с каре

Почему волосы становятся тоньше

Структура волос в первую очередь зависит от генетики. Если у родителей волосы тонкие — у детей чаще всего будет то же самое. Но есть и другие факторы: гормональные изменения, питание, здоровье, стресс и возраст. Например, во время беременности или менопаузы волосы могут заметно истончиться. Хорошая новость — грамотный уход и правильная стрижка многое меняют.

Боб: всегда в выигрышной позиции

Классический боб — это не просто модно, но и функционально. Ровный срез до подбородка визуально утолщает пряди и придаёт прическе объём. Хотите элегантности — выпрямите волосы. А для лёгкой небрежности накрутите пряди плойкой или сделайте эффект "пляжных волн".

Бикси: между пикси и бобом

Если вы мечтаете о короткой стрижке, но не готовы к радикальному шагу, попробуйте бикси — гибрид пикси и боба. В нём есть текстура, объём и длина, с которой можно играть. А для укладки хватит лёгкого текстурирующего спрея.

Длинные волосы: играйте с цветом и пробором

Любите длину? Тогда поэкспериментируйте с мелированием и изменением пробора. Даже простая смена стороны, на которую вы укладываете волосы, создаёт ощущение большего объёма. А ещё хорошо работает челка-шторка — она добавляет пышности в области лица и делает прическу живее.

Маленькие хитрости — большой результат

  • Выбирайте стрижки с чётким срезом или многослойностью.
  • Не бойтесь длины до подбородка.
  • Используйте щипцы для лёгкой волны.
  • Ищите укладки, которые создают движение.

Тонкие волосы могут выглядеть так же эффектно, как густые. Главное — не стесняться перемен и выбирать прически, которые работают именно на вас.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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