Пушатся, вьются, прямые? Эта стрижка дружит с любыми волосами — и выглядит дорого

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хочется перемен, но без лишней возни с укладками и беготни в салон? У боба появилась новая версия, которая решает все эти проблемы. Он лёгкий, воздушный, красиво отрастает и вообще не требует стараний — именно поэтому звёзды и стилисты уже выбрали его на лето.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка в очках

Что за драпированный боб

Это более расслабленный и "живой" вариант классического каре. Никакой геометрии и вылизанных концов — только мягкие линии, лёгкие слои и немного удлинённая челка-занавеска. Волосы двигаются естественно, не теряя формы, а стрижка будто повторяет их фактуру.

Его главное правило: не спорить с текстурой волос, а подчеркивать её. На фото в соцсетях он смотрится особенно эффектно: немного взъерошенный, но при этом ухоженный.

Кому подойдёт

Всем. Но особенно тем, кто устал от строгих очертаний и постоянной укладки. На тонких волосах такая стрижка сохраняет объём, а густые можно "облегчить" незаметными слоями. Главное — довериться мастеру, который подстроит форму под твой тип волос.

Если волосы пушатся или вьются — отлично, просто нанеси крем и высуши на воздухе. Прямые — чуть взбить или пройтись плойкой. Боб не требует симметрии: чем небрежнее, тем лучше.

Как ухаживать

Расчеши, расправь рукой — и готово.

Добавь текстурирующий спрей или мусс для живости.

Подравнивай челку каждые 1,5-2 месяца.

Это стрижка для лета, в котором хочется выглядеть круто, не прикладывая усилий. Легкая небрежность, мягкая форма и эффект "как будто так и было" — идеальный рецепт для жаркого сезона.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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