Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристов разворачивают у берега: в Греции запретили высаживаться на райский остров
Продукты, которые поддержат сердце, суставы и иммунитет без лишних затрат
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго
Маршрутки 90-х: закон, водитель и три мира внутри ГАЗели
85% людей по всему миру страдают от нехватки этого вещества в организме
Под Канзасом бурлит энергия нового мира: то, что нашли, переписывает будущее
Проехал по узкой улице и лишился прав: ошибка, которую совершают почти все
Прятки с подвохом: когда любовь к уединению у кота — повод для тревоги
Думали, что муравьёв не победить? Этой палочкой вы решите проблему за пару минут

Прическа на все случаи: как сделать идеальный пучок за 3 минуты и выглядеть на миллион

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Пучок — одна из самых универсальных и стильных причесок. Он подходит и для деловой встречи, и для романтического свидания, и для ленивого воскресенья. А главное — делается быстро и легко. Вот подробное руководство, как создать идеальный пучок на любой длине волос, с учётом образа и настроения.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Что понадобится для пучка

Перед началом подготовь базовый набор:

  • Крепкие резинки, не травмирующие волосы.
  • Шпильки и невидимки для фиксации.
  • Расческа или гребень.
  • Лак для волос.
  • Мусс или пенка для объема.
  • Основа-пуховка для создания пышного пучка (по желанию).

Пучки по длине волос

Для коротких волос

  • Собери верхнюю часть в хвост и сверни в пучок. Закрепи шпильками.
  • Косичка сбоку, обернутая вокруг — добавит текстуры.
  • Оставь пряди у лица и используй текстурирующий спрей для легкой небрежности.

Для средней длины

  • Высокий пучок на макушке — классика.
  • Низкий пучок у шеи — романтично.
  • Раздели волосы на две части: верхняя — пучок, нижняя — свободные локоны.

Для длинных волос

  • Используй пуховку для большего объема.
  • Предварительно накрути волосы — получится мягкий и воздушный пучок.

Пошаговые инструкции

Низкий пучок

  • Вымой волосы, нанеси мусс.
  • Раздели пробор, собери волосы в хвост.
  • Скрути хвост в пучок и закрепи.
  • Лак — для стойкости.
  • Добавь аксессуары: цепочки, жемчуг, резинки с рюшами.

Высокий пучок

  • Хвост на макушке.
  • Оберни волосы вокруг основания.
  • Зафиксируй и сбрызни лаком.
  • Подойдет для спорта, офиса и вечеринки.

Гладкий пучок

  • Мусс, гель и расческа — для идеальной гладкости.
  • Плотный хвост и тугой пучок.
  • Лак с блеском — финальный штрих.

Объёмный пучок

  • Хвост, жгуты, аккуратная сборка.
  • Потяни за пряди — добавь лёгкую небрежность.
  • Закрепи всё шпильками под углом — они не должны быть видны.

Быстрый небрежный пучок

  • Хвост, скрутка, фиксация.
  • Вытяни пару прядей у лица.
  • Лёгкий лак — и ты готова!

Пучок — это не просто быстрая укладка, а настоящее поле для экспериментов. Он подчёркивает черты лица, открывает шею и легко адаптируется под любой стиль — от небрежного утреннего образа до вечерней элегантности. Главное — выбрать подходящий вариант под длину волос и не бояться пробовать новое. С правильными аксессуарами, текстурой и техникой даже самый простой пучок станет стильной изюминкой твоего образа.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Российский шоу-бизнес
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде Аудио 
Секрет долголетия мотора: простые советы для реального результата
Авто
Секрет долголетия мотора: простые советы для реального результата Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Алло, это Европа? Трамп поговорил с Путиным — и вызвал дипломатический ступор Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Прическа на все случаи: как сделать идеальный пучок за 3 минуты и выглядеть на миллион
Туристов разворачивают у берега: в Греции запретили высаживаться на райский остров
Продукты, которые поддержат сердце, суставы и иммунитет без лишних затрат
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго
Как Иоанн Богослов научил мир любить: уроки, которые актуальны и сегодня
Маршрутки 90-х: закон, водитель и три мира внутри ГАЗели
85% людей по всему миру страдают от нехватки этого вещества в организме
Под Канзасом бурлит энергия нового мира: то, что нашли, переписывает будущее
Проехал по узкой улице и лишился прав: ошибка, которую совершают почти все
Прятки с подвохом: когда любовь к уединению у кота — повод для тревоги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.