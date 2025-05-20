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Маркетинг побеждает здравый смысл: 5 средств, которые покупают только ради фото

2:40
Моя семья » Красота и стиль

Ничто так не радует глаз, как полка с новенькой косметикой. Но бывает, что за ярким флаконом скрывается средство, которое едва ли заслуживает места в вашей рутине. Вот пять типичных "обманок", которые покупают не за эффективность, а за дизайн.

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Косметика

Шампуни в дизайнерских бутылках

Идеальный аромат, роскошный флакон — и… почти никакого толка. Основная задача шампуня — очищать кожу головы. А вот за гладкость, блеск и силу волос отвечают совсем другие средства: бальзамы, маски, несмывашки.

Советы

  • Для сухой кожи головы — увлажняющий шампунь + несмываемый уход;

  • Для жирной — средства с мятой и без утяжеляющих масел;

  • Нормальный тип — только мягкий шампунь и минимум фена.

Звездный стилист Хирал Бхатии делится народным рецептом:

"Смешайте луковый сок с каплей кокосового масла и нанесите на кожу головы на 15 минут — волосы скажут спасибо!"

Блески с блестками и сердечками

Милые флакончики притягивают, особенно у кассы. Но на деле большинство таких средств создают лишь декоративную пленку и могут даже сушить губы. Особенно — если в составе есть ментол, спирт или эфирные масла.

Выбирайте средства с SPF, натуральными восками и минималистичным составом. Меньше декора — больше толка.

Косметика от любимых звезд

Знаменитости в рекламе — сильный триггер. Но то, что хорошо для звезды, может быть бесполезно для вас.

"Уход стоит подбирать не по плакатам, а после консультации с косметологом", — предупреждает эксперт по уходу за кожей Тоска Хастед.

Тушь с необычной щеточкой

Фантазия производителей не знает границ: от щеточек с изгибом до вибрации. Но работают они только при правильном подборе.

  • Прямые: для естественного эффекта.
  • Круглые: для объема.
  • Мини-щетки: для коротких ресниц.
  • Изогнутые: для завитка.

Остальное — маркетинг.

Маски с золотом

Тканевые маски — слабость многих. Но не все блестящее — полезное. Часто "золото" в составе — обычный глиттер без пользы. А между тем эффективность зависит от состава: ищите гиалуронку, ретинол, экстракты трав, если хотите реальный эффект.

Дизайн — приятный бонус, но не повод для покупки. Лучше смотреть в состав, а не на упаковку. Потому что красивая баночка — это не гарантия результата.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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