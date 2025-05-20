Маркетинг побеждает здравый смысл: 5 средств, которые покупают только ради фото

Ничто так не радует глаз, как полка с новенькой косметикой. Но бывает, что за ярким флаконом скрывается средство, которое едва ли заслуживает места в вашей рутине. Вот пять типичных "обманок", которые покупают не за эффективность, а за дизайн.
Идеальный аромат, роскошный флакон — и… почти никакого толка. Основная задача шампуня — очищать кожу головы. А вот за гладкость, блеск и силу волос отвечают совсем другие средства: бальзамы, маски, несмывашки.
Для сухой кожи головы — увлажняющий шампунь + несмываемый уход;
Для жирной — средства с мятой и без утяжеляющих масел;
Нормальный тип — только мягкий шампунь и минимум фена.
Звездный стилист Хирал Бхатии делится народным рецептом:
"Смешайте луковый сок с каплей кокосового масла и нанесите на кожу головы на 15 минут — волосы скажут спасибо!"
Милые флакончики притягивают, особенно у кассы. Но на деле большинство таких средств создают лишь декоративную пленку и могут даже сушить губы. Особенно — если в составе есть ментол, спирт или эфирные масла.
Выбирайте средства с SPF, натуральными восками и минималистичным составом. Меньше декора — больше толка.
Знаменитости в рекламе — сильный триггер. Но то, что хорошо для звезды, может быть бесполезно для вас.
"Уход стоит подбирать не по плакатам, а после консультации с косметологом", — предупреждает эксперт по уходу за кожей Тоска Хастед.
Фантазия производителей не знает границ: от щеточек с изгибом до вибрации. Но работают они только при правильном подборе.
Остальное — маркетинг.
Тканевые маски — слабость многих. Но не все блестящее — полезное. Часто "золото" в составе — обычный глиттер без пользы. А между тем эффективность зависит от состава: ищите гиалуронку, ретинол, экстракты трав, если хотите реальный эффект.
Дизайн — приятный бонус, но не повод для покупки. Лучше смотреть в состав, а не на упаковку. Потому что красивая баночка — это не гарантия результата.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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