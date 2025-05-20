Волосы встают дыбом? Вот 3 причины, почему они электризуются весной

3:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой пряди встают дыбом, цепляются за одежду и не хотят укладываться? Причина — не магия, а накопленное статическое электричество. Волосы теряют влагу, становятся легкими и начинают отталкиваться друг от друга, как одинаковые полюса магнитов. Разбираемся, откуда берется эта проблема и как вернуть волосам гладкость.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Причины электризации: почему волосы пушатся и липнут

Сухость

Основная причина — обезвоживание. Когда пряди теряют влагу, они легче заряжаются и хуже сопротивляются трению.

Сухой воздух

Зимой, особенно в отапливаемом помещении, влажность падает — и даже здоровые волосы начинают электризоваться.

Трение о синтетику

Пластиковые расчёски, шапки, шарфы и одежда из полиэстера усиливают заряд.

Повреждение

Окрашивание, утюжки, агрессивные шампуни — всё это разрушает структуру волоса и лишает его естественной защиты.

Нехватка витаминов

Если не хватает витаминов A, E и группы B, волосы становятся ломкими и хуже справляются с внешними раздражителями.

Какой уход поможет

Увлажнение — на первом месте

Выбирайте шампуни, кондиционеры и маски с маслами, гиалуроновой кислотой, протеинами и пантенолом.

Несмываемый уход

Спреи, флюиды, сыворотки и масла создают защитную пленку, разглаживают и удерживают влагу.

Антистатики

Спреи, которые можно наносить в течение дня, быстро устраняют "пушистость".

Термозащита

Незаменима, если вы сушите волосы феном или выпрямляете — иначе повреждение обеспечено.

Подбор расчёски

Замените пластик на дерево или щетину: меньше трения — меньше электричества.

Увлажнение воздуха

Увлажнитель дома — спасение не только для кожи, но и для волос.

Что можно сделать в салоне

Кератин: восстанавливает структуру, делает волосы плотнее и тяжелее.

восстанавливает структуру, делает волосы плотнее и тяжелее. Ламинирование: сглаживает поверхность волос, уменьшает пушистость.

сглаживает поверхность волос, уменьшает пушистость. Полировка или горячие ножницы: убирают торчащие и секущиеся кончики.

Привычки, которые стоит пересмотреть

Не ложитесь спать с мокрыми волосами — они ломаются сильнее.

Не расчёсывайте мокрые пряди — используйте щадящий подход: от концов вверх.

Не трите волосы полотенцем — промакивайте мягкой тканью.

Выбирайте наволочки из атласа или шёлка, а не из хлопка.

Чек-лист: как избавиться от электризации волос

Увлажняющий шампунь и кондиционер.

Несмываемые спреи и масла.

Термозащита перед укладкой.

Маски с протеинами и керамидами.

Антистатики — особенно зимой.

Деревянная или натуральная расчёска.

Наволочка из шёлка или атласа.

Отказ от синтетики у лица и на голове.

Увлажнитель воздуха дома.

Домашние маски с кокосовым, оливковым, аргановым маслом.

Витамины в рационе: A, E, B.

Мягкая сушка без перегрева и трения.

Электризация волос — это не приговор, а сигнал: волосам не хватает влаги, защиты и бережного ухода. Меняя несколько привычек, добавляя в рутину правильные средства и заботясь о здоровье изнутри, можно забыть о "пушистом хаосе" на голове и наслаждаться гладкими, послушными и ухоженными локонами в любое время года.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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