Волосы встают дыбом? Вот 3 причины, почему они электризуются весной

Зимой пряди встают дыбом, цепляются за одежду и не хотят укладываться? Причина — не магия, а накопленное статическое электричество. Волосы теряют влагу, становятся легкими и начинают отталкиваться друг от друга, как одинаковые полюса магнитов. Разбираемся, откуда берется эта проблема и как вернуть волосам гладкость.
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Девушка держит волосы
Причины электризации: почему волосы пушатся и липнут
Сухость
Основная причина — обезвоживание. Когда пряди теряют влагу, они легче заряжаются и хуже сопротивляются трению.
Сухой воздух
Зимой, особенно в отапливаемом помещении, влажность падает — и даже здоровые волосы начинают электризоваться.
Трение о синтетику
Пластиковые расчёски, шапки, шарфы и одежда из полиэстера усиливают заряд.
Повреждение
Окрашивание, утюжки, агрессивные шампуни — всё это разрушает структуру волоса и лишает его естественной защиты.
Нехватка витаминов
Если не хватает витаминов A, E и группы B, волосы становятся ломкими и хуже справляются с внешними раздражителями.
Какой уход поможет
Увлажнение — на первом месте
Выбирайте шампуни, кондиционеры и маски с маслами, гиалуроновой кислотой, протеинами и пантенолом.
Несмываемый уход
Спреи, флюиды, сыворотки и масла создают защитную пленку, разглаживают и удерживают влагу.
Антистатики
Спреи, которые можно наносить в течение дня, быстро устраняют "пушистость".
Термозащита
Незаменима, если вы сушите волосы феном или выпрямляете — иначе повреждение обеспечено.
Подбор расчёски
Замените пластик на дерево или щетину: меньше трения — меньше электричества.
Увлажнение воздуха
Увлажнитель дома — спасение не только для кожи, но и для волос.
Что можно сделать в салоне
Кератин: восстанавливает структуру, делает волосы плотнее и тяжелее.
Ламинирование: сглаживает поверхность волос, уменьшает пушистость.
Полировка или горячие ножницы: убирают торчащие и секущиеся кончики.
Привычки, которые стоит пересмотреть
Не ложитесь спать с мокрыми волосами — они ломаются сильнее.
Не расчёсывайте мокрые пряди — используйте щадящий подход: от концов вверх.
Не трите волосы полотенцем — промакивайте мягкой тканью.
Выбирайте наволочки из атласа или шёлка, а не из хлопка.
Чек-лист: как избавиться от электризации волос
Увлажняющий шампунь и кондиционер.
Несмываемые спреи и масла.
Термозащита перед укладкой.
Маски с протеинами и керамидами.
Антистатики — особенно зимой.
Деревянная или натуральная расчёска.
Наволочка из шёлка или атласа.
Отказ от синтетики у лица и на голове.
Увлажнитель воздуха дома.
Домашние маски с кокосовым, оливковым, аргановым маслом.
Витамины в рационе: A, E, B.
Мягкая сушка без перегрева и трения.
Электризация волос — это не приговор, а сигнал: волосам не хватает влаги, защиты и бережного ухода. Меняя несколько привычек, добавляя в рутину правильные средства и заботясь о здоровье изнутри, можно забыть о "пушистом хаосе" на голове и наслаждаться гладкими, послушными и ухоженными локонами в любое время года.
Уточнения
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.