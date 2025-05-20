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Волосы встают дыбом? Вот 3 причины, почему они электризуются весной

3:37
Моя семья » Красота и стиль

Зимой пряди встают дыбом, цепляются за одежду и не хотят укладываться? Причина — не магия, а накопленное статическое электричество. Волосы теряют влагу, становятся легкими и начинают отталкиваться друг от друга, как одинаковые полюса магнитов. Разбираемся, откуда берется эта проблема и как вернуть волосам гладкость.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Причины электризации: почему волосы пушатся и липнут

Сухость

  • Основная причина — обезвоживание. Когда пряди теряют влагу, они легче заряжаются и хуже сопротивляются трению.

Сухой воздух

  • Зимой, особенно в отапливаемом помещении, влажность падает — и даже здоровые волосы начинают электризоваться.

Трение о синтетику

  • Пластиковые расчёски, шапки, шарфы и одежда из полиэстера усиливают заряд.

Повреждение

  • Окрашивание, утюжки, агрессивные шампуни — всё это разрушает структуру волоса и лишает его естественной защиты.

Нехватка витаминов

  • Если не хватает витаминов A, E и группы B, волосы становятся ломкими и хуже справляются с внешними раздражителями.

Какой уход поможет

Увлажнение — на первом месте

  • Выбирайте шампуни, кондиционеры и маски с маслами, гиалуроновой кислотой, протеинами и пантенолом.

Несмываемый уход

  • Спреи, флюиды, сыворотки и масла создают защитную пленку, разглаживают и удерживают влагу.

Антистатики

  • Спреи, которые можно наносить в течение дня, быстро устраняют "пушистость".

Термозащита

  • Незаменима, если вы сушите волосы феном или выпрямляете — иначе повреждение обеспечено.

Подбор расчёски

  • Замените пластик на дерево или щетину: меньше трения — меньше электричества.

Увлажнение воздуха

  • Увлажнитель дома — спасение не только для кожи, но и для волос.

Что можно сделать в салоне

  • Кератин: восстанавливает структуру, делает волосы плотнее и тяжелее.
  • Ламинирование: сглаживает поверхность волос, уменьшает пушистость.
  • Полировка или горячие ножницы: убирают торчащие и секущиеся кончики.

Привычки, которые стоит пересмотреть

  • Не ложитесь спать с мокрыми волосами — они ломаются сильнее.
  • Не расчёсывайте мокрые пряди — используйте щадящий подход: от концов вверх.
  • Не трите волосы полотенцем — промакивайте мягкой тканью.
  • Выбирайте наволочки из атласа или шёлка, а не из хлопка.

Чек-лист: как избавиться от электризации волос

  • Увлажняющий шампунь и кондиционер.
  • Несмываемые спреи и масла.
  • Термозащита перед укладкой.
  • Маски с протеинами и керамидами.
  • Антистатики — особенно зимой.
  • Деревянная или натуральная расчёска.
  • Наволочка из шёлка или атласа.
  • Отказ от синтетики у лица и на голове.
  • Увлажнитель воздуха дома.
  • Домашние маски с кокосовым, оливковым, аргановым маслом.
  • Витамины в рационе: A, E, B.
  • Мягкая сушка без перегрева и трения.

Электризация волос — это не приговор, а сигнал: волосам не хватает влаги, защиты и бережного ухода. Меняя несколько привычек, добавляя в рутину правильные средства и заботясь о здоровье изнутри, можно забыть о "пушистом хаосе" на голове и наслаждаться гладкими, послушными и ухоженными локонами в любое время года.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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