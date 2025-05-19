Минус щеки, плюс скулы: окрашивание волос, которое поменяет твоё лицо

2:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ты думала, что волосы — это только про стрижку и цвет, пора узнать о контуринге. Эта техника окрашивания работает как макияж — с её помощью можно визуально сузить лицо, сделать его черты мягче и даже добавить объёма там, где не хватает.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Окрашивание волос

В чём суть

Контуринг — это окрашивание с использованием тёмных и светлых оттенков, чтобы "поиграть" со светом и тенью. Светлые пряди подчёркивают и расширяют, тёмные — сужают и создают глубину. В отличие от мелирования, контуринг работает именно по периметру лица и требует учёта его формы.

Как это работает

Корни чаще затемняют — это визуально углубляет взгляд.

чаще затемняют — это визуально углубляет взгляд. Пряди у лица осветляют — чтобы добавить сияния.

осветляют — чтобы добавить сияния. Осветление по длине ниже скул подчёркивает скулы или отвлекает внимание от щёк.

Под каждый тип лица — своя схема

Овальное: минимум вмешательства, только лёгкие блики.

минимум вмешательства, только лёгкие блики. Круглое: тень по бокам и у корней, свет сверху.

тень по бокам и у корней, свет сверху. Квадратное: светлые пряди у лица, тёмные у висков.

светлые пряди у лица, тёмные у висков. Прямоугольное: свет по бокам, тень сверху.

свет по бокам, тень сверху. Треугольное: свет на нижней части, тень у висков.

свет на нижней части, тень у висков. Ромбовидное: свет на лбу и подбородке, тень на скулах.

свет на лбу и подбородке, тень на скулах. Вытянутое: свет по бокам, тёмный верх.

Цвет имеет значение

Тёмные волосы : карамель, мед, пепел — избегай платинового.

: карамель, мед, пепел — избегай платинового. Русые : играй с карамелью, медью, шоколадом.

: играй с карамелью, медью, шоколадом. Светлые : оттенки подбираются очень деликатно, без контрастов.

: оттенки подбираются очень деликатно, без контрастов. Рыжие: только тёплые тона — холодные цвета делают кожу бледнее.

А что с длиной

Длинные волосы : зрительно добавляют объёма — особенно с каскадом.

: зрительно добавляют объёма — особенно с каскадом. Средние : отлично сочетаются с многослойными стрижками.

: отлично сочетаются с многослойными стрижками. Короткие: подойдут только с открытым лицом и без густой челки.

Главное о контуринге

Работает по принципу макияжа: свет и тень формируют черты лица.

Идеален для тех, кто хочет визуальных перемен без кардинального перекраса.

Подходит большинству девушек — важно учесть форму лица и цветотип.

Быстрее и дешевле, чем полное осветление.

Контуринг волос — это не просто модная техника, а настоящий инструмент визуальной коррекции, который подчеркивает достоинства и освежает внешний вид без радикальных перемен. Он подходит практически каждой девушке, важно лишь выбрать правильную схему и оттенки с учётом формы лица, цвета волос и индивидуальных особенностей. Если ты хочешь изменить образ деликатно, но заметно — контуринг станет идеальным решением.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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