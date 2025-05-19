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Минус щеки, плюс скулы: окрашивание волос, которое поменяет твоё лицо

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Если ты думала, что волосы — это только про стрижку и цвет, пора узнать о контуринге. Эта техника окрашивания работает как макияж — с её помощью можно визуально сузить лицо, сделать его черты мягче и даже добавить объёма там, где не хватает.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

В чём суть

Контуринг — это окрашивание с использованием тёмных и светлых оттенков, чтобы "поиграть" со светом и тенью. Светлые пряди подчёркивают и расширяют, тёмные — сужают и создают глубину. В отличие от мелирования, контуринг работает именно по периметру лица и требует учёта его формы.

Как это работает

  • Корни чаще затемняют — это визуально углубляет взгляд.
  • Пряди у лица осветляют — чтобы добавить сияния.
  • Осветление по длине ниже скул подчёркивает скулы или отвлекает внимание от щёк.

Под каждый тип лица — своя схема

  • Овальное: минимум вмешательства, только лёгкие блики.
  • Круглое: тень по бокам и у корней, свет сверху.
  • Квадратное: светлые пряди у лица, тёмные у висков.
  • Прямоугольное: свет по бокам, тень сверху.
  • Треугольное: свет на нижней части, тень у висков.
  • Ромбовидное: свет на лбу и подбородке, тень на скулах.
  • Вытянутое: свет по бокам, тёмный верх.

Цвет имеет значение

  • Тёмные волосы: карамель, мед, пепел — избегай платинового.
  • Русые: играй с карамелью, медью, шоколадом.
  • Светлые: оттенки подбираются очень деликатно, без контрастов.
  • Рыжие: только тёплые тона — холодные цвета делают кожу бледнее.

А что с длиной

  • Длинные волосы: зрительно добавляют объёма — особенно с каскадом.
  • Средние: отлично сочетаются с многослойными стрижками.
  • Короткие: подойдут только с открытым лицом и без густой челки.

Главное о контуринге

  • Работает по принципу макияжа: свет и тень формируют черты лица.
  • Идеален для тех, кто хочет визуальных перемен без кардинального перекраса.
  • Подходит большинству девушек — важно учесть форму лица и цветотип.
  • Быстрее и дешевле, чем полное осветление.

Контуринг волос — это не просто модная техника, а настоящий инструмент визуальной коррекции, который подчеркивает достоинства и освежает внешний вид без радикальных перемен. Он подходит практически каждой девушке, важно лишь выбрать правильную схему и оттенки с учётом формы лица, цвета волос и индивидуальных особенностей. Если ты хочешь изменить образ деликатно, но заметно — контуринг станет идеальным решением.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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