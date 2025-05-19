Минус щеки, плюс скулы: окрашивание волос, которое поменяет твоё лицо

Если ты думала, что волосы — это только про стрижку и цвет, пора узнать о контуринге. Эта техника окрашивания работает как макияж — с её помощью можно визуально сузить лицо, сделать его черты мягче и даже добавить объёма там, где не хватает.
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос
В чём суть
Контуринг — это окрашивание с использованием тёмных и светлых оттенков, чтобы "поиграть" со светом и тенью. Светлые пряди подчёркивают и расширяют, тёмные — сужают и создают глубину. В отличие от мелирования, контуринг работает именно по периметру лица и требует учёта его формы.
Как это работает
Корни чаще затемняют — это визуально углубляет взгляд.
Пряди у лица осветляют — чтобы добавить сияния.
Осветление по длине ниже скул подчёркивает скулы или отвлекает внимание от щёк.
Под каждый тип лица — своя схема
Овальное: минимум вмешательства, только лёгкие блики.
Круглое: тень по бокам и у корней, свет сверху.
Квадратное: светлые пряди у лица, тёмные у висков.
Прямоугольное: свет по бокам, тень сверху.
Треугольное: свет на нижней части, тень у висков.
Ромбовидное: свет на лбу и подбородке, тень на скулах.
Светлые: оттенки подбираются очень деликатно, без контрастов.
Рыжие: только тёплые тона — холодные цвета делают кожу бледнее.
А что с длиной
Длинные волосы: зрительно добавляют объёма — особенно с каскадом.
Средние: отлично сочетаются с многослойными стрижками.
Короткие: подойдут только с открытым лицом и без густой челки.
Главное о контуринге
Работает по принципу макияжа: свет и тень формируют черты лица.
Идеален для тех, кто хочет визуальных перемен без кардинального перекраса.
Подходит большинству девушек — важно учесть форму лица и цветотип.
Быстрее и дешевле, чем полное осветление.
Контуринг волос — это не просто модная техника, а настоящий инструмент визуальной коррекции, который подчеркивает достоинства и освежает внешний вид без радикальных перемен. Он подходит практически каждой девушке, важно лишь выбрать правильную схему и оттенки с учётом формы лица, цвета волос и индивидуальных особенностей. Если ты хочешь изменить образ деликатно, но заметно — контуринг станет идеальным решением.
Уточнения
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.