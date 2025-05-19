Небрежность — новый шик: прически из Милана, которые можно повторить за 5 минут

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неделя моды в Милане дала понять одно — стильная прическа больше не требует сложных техник и часовых сборов. Легкость, чуть заметная небрежность и возвращение нулевых — вот три кита, на которых держится модный парикмахерский сезон. Какие укладки с подиумов стоит повторить?

Фото: Designed be Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка блондинка

Челка с характером

Прямая или "рваная", густая или едва заметная, закрывающая лоб полностью или разделённая на зоны — челка снова на пике. Она добавляет образу динамики и отлично освежает лицо. Главное — не стремиться к симметрии, легкая неряшливость только в плюс.

Пробор набок

Такой пробор — настоящая находка для тех, кто хочет немного изменить образ без стрижки. Он подчеркивает скулы, делает образ женственным и отлично смотрится с пучками, хвостами и распущенными волосами. Особенно стильно выглядит с гладкой укладкой.

Небрежный пучок

Идеальный союз утренней спешки и итальянского шарма. Пучок с выбивающимися прядями больше не считается неаккуратным — наоборот, он выглядит по-французски расслабленно и стильно. Можно дополнить его крупной заколкой или оставить как есть.

Возвращение заколок из нулевых

Простые невидимки, "крабы" и даже мини-заколки снова в моде. Ими фиксируют пряди у лица или челку, создавая эффект ностальгии по 2000-м. Удачное решение — использовать яркие аксессуары, чтобы сделать акцент.

Выпущенные пряди у лица

Укладка с собранными волосами и передними прядями — хит весны и лета. Особенно круто смотрится на тех, кто отращивает челку или носит каскадную стрижку. Пряди можно выпрямить, подкрутить или оставить в естественном виде.

Легкие локоны от висков

Самый модный вариант укладки — мягкие волны, начинающиеся не от корней, а от висков. Это создает эффект лёгкости и воздушности. Такая текстура придает объем и выглядит очень по-летнему.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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