8 шагов к вау-волосам: как добиться салонного эффекта дома

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Ты знаешь, как ухаживать за кожей: очищение, тоник, сыворотка, SPF. А как насчёт волос? Сегодня скинификация — тренд, который предлагает перенести привычную бьюти-рутину на уход за локонами. И, спойлер: это не каприз, а способ реально улучшить качество волос и кожи головы.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Волосы тоже страдают

Фен, выпрямитель, стайлинг, пыль, солнце — всё это стресс для волос и кожи головы. Плюс, она содержит в 5 раз больше сальных желёз, чем кожа тела, и постоянно сталкивается с накоплением себума, остатков косметики и загрязнений. Результат? Зуд, жирность, тусклость и слабый рост.

Скинификация решает проблему пошагово. Главное — сначала определить свой тип кожи головы: нормальный, сухой, жирный, чувствительный или комбинированный. Это поможет подобрать правильные средства.

8 шагов скинификации волос

Предочищение

Смываем укладку, грязь и пыль. Подойдут скрабы, масла или шампуни глубокого очищения.

Очищение

Мягкий шампунь без агрессивных ПАВ — мастхэв. Для жирной кожи головы ищи состав с салициловой кислотой, для сухой — с гиалуронкой.

Глубокое очищение

Как пилинг для лица — удаляет всё лишнее. Используй детокс-маску 1 раз в неделю.

Увлажнение и питание

После кондиционера наноси питательную маску. Для усиления эффекта — оберни волосы в тёплое полотенце.

Тонизирование

Тоники и лосьоны выравнивают pH кожи головы и помогают бороться с раздражением.

Сыворотки и эссенции

С кофеином, пептидами, церамидами — подбираются по проблеме: от выпадения до ломкости.

Масла

Закрепляют эффект. Для тонких волос — жожоба или миндальное, для густых — кокосовое или оливковое.

SPF для волос

Обязателен летом. Распыляй перед выходом на улицу, обновляй через 2-3 часа.

Можно ли бюджетно

Да!

Начни с хорошего шампуня и кондиционера.

Добавляй шаги поэтапно.

Ищи многофункциональные средства: например, кондиционер с термозащитой и SPF.

Обрати внимание на аптечные бренды — у них часто достойный состав.

Уже через пару недель ты заметишь: волосы становятся мягче, легче укладываются и выглядят так, будто ты только что вышла из салона.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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