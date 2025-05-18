8 шагов к вау-волосам: как добиться салонного эффекта дома

Ты знаешь, как ухаживать за кожей: очищение, тоник, сыворотка, SPF. А как насчёт волос? Сегодня скинификация — тренд, который предлагает перенести привычную бьюти-рутину на уход за локонами. И, спойлер: это не каприз, а способ реально улучшить качество волос и кожи головы.
Фен, выпрямитель, стайлинг, пыль, солнце — всё это стресс для волос и кожи головы. Плюс, она содержит в 5 раз больше сальных желёз, чем кожа тела, и постоянно сталкивается с накоплением себума, остатков косметики и загрязнений. Результат? Зуд, жирность, тусклость и слабый рост.
Скинификация решает проблему пошагово. Главное — сначала определить свой тип кожи головы: нормальный, сухой, жирный, чувствительный или комбинированный. Это поможет подобрать правильные средства.
Да!
Уже через пару недель ты заметишь: волосы становятся мягче, легче укладываются и выглядят так, будто ты только что вышла из салона.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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