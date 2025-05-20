Как носить боди в 2025 году: 10 стильных правил, которые стоит запомнить

Боди — один из самых универсальных предметов гардероба. Оно подчёркивает фигуру, добавляет аккуратности образу и идеально вписывается в тренд на многослойность. Вместе со стилистом Анастасией Жариковой разбираемся, как носить боди в 2025 году — и выглядеть при этом актуально и уместно в любой ситуации.
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Девушка в боди
Боди с длинным рукавом — новая альтернатива водолазке
Такое боди — настоящая база. Носите его:
С джинсами и свободными брюками — для повседневного "чистого" образа.
Под жакет или жилет — для офиса.
С юбкой миди и акцентными украшениями — для вечера.
Совет: выбирайте плотные ткани для соло-образов и тонкие — для многослойности.
Боди без рукавов — must-have на лето
Идеальный вариант вместо майки или топа:
С льняными брюками и шляпой.
С джинсовыми шортами и сандалиями.
Под жакет — для городского образа.
Чем мягче ткань — тем комфортнее носить!
Боди с вырезом или открытой спиной — для особого случая
Такая модель требует внимания к деталям:
Нижнее бельё должно быть невидимым.
Сочетайте с юбкой макси или широкими брюками.
Завершите образ макияжем и крупными украшениями.
Кружевное боди — романтика с изюминкой
Не только для свиданий:
С прямыми брюками или юбкой А-силуэта — для элегантности.
С кожаными брюками или потертыми джинсами — для контраста.
Бельё подбирайте в цвет боди или телесное.
Прозрачное боди — не для всех, но очень стильно
Носите аккуратно:
Как первый слой под жакет или рубашку.
Поверх бандо или бра.
В паре с футболкой оверсайз и расслабленным низом — для модной эклектики.
Черное боди — всегда в тему
Идеально сочетается с:
Джинсами и кедами.
Юбкой-карандаш и жакетом.
Брюками на резинке и рубашкой.
Добавьте акцентную обувь или яркие серьги для интереса.
Бежевое боди — база на каждый день
Хорошо смотрится с:
Коричневыми и пастельными оттенками.
Принтованным низом (клетка, полоска, леопард).
Юбками миди и офисными брюками.
Белое боди — альтернатива классической футболке
Комбинируйте с:
Голубой рубашкой и джинсами.
Яркой юбкой (например, красной или с принтом).
Костюмными брюками и блейзером.
Следите за чистотой ткани — белый быстро теряет опрятность.
Красное боди — акцент без перегруза
Работает в дуэте с:
Чёрным, белым, серым.
Джинсовыми вещами.
Минималистичными аксессуарами.
Выбирайте модели с декольте и добавляйте макияж — чтобы не "потеряться" на фоне яркого цвета.