Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна ошибка, и фарш на вкус как бумага — легко исправить
Спешка — самая главная ошибка: 8 вещей, которые убьют ваши клематисы
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Меньше варки — больше пользы: как правильно готовить горох
В 55 жизнь только начинается: Анжелика Агурбаш выходит замуж и меняет абсолютно всё
Заброшенная пасека породила кошмар: миллион пчел держат в страхе целый британский город
Остальное исчезает в тумане: что за гигантское пятно Земли видно даже с космоса
Там, где цветут мечты: сад Чираки Маргарет снова ждёт
Ни плавание, ни пилатес: найдено лучшее упражнение для людей старше 65 лет

Как носить боди в 2025 году: 10 стильных правил, которые стоит запомнить

3:53
Моя семья » Красота и стиль

Боди — один из самых универсальных предметов гардероба. Оно подчёркивает фигуру, добавляет аккуратности образу и идеально вписывается в тренд на многослойность. Вместе со стилистом Анастасией Жариковой разбираемся, как носить боди в 2025 году — и выглядеть при этом актуально и уместно в любой ситуации.

Девушка в боди
Фото: Designed be Freepik by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в боди

Боди с длинным рукавом — новая альтернатива водолазке

Такое боди — настоящая база. Носите его:

  • С джинсами и свободными брюками — для повседневного "чистого" образа.
  • Под жакет или жилет — для офиса.
  • С юбкой миди и акцентными украшениями — для вечера.

Совет: выбирайте плотные ткани для соло-образов и тонкие — для многослойности.

Боди без рукавов — must-have на лето

Идеальный вариант вместо майки или топа:

  • С льняными брюками и шляпой.
  • С джинсовыми шортами и сандалиями.
  • Под жакет — для городского образа.

Чем мягче ткань — тем комфортнее носить!

Боди с вырезом или открытой спиной — для особого случая

Такая модель требует внимания к деталям:

  • Нижнее бельё должно быть невидимым.
  • Сочетайте с юбкой макси или широкими брюками.
  • Завершите образ макияжем и крупными украшениями.

Кружевное боди — романтика с изюминкой

Не только для свиданий:

  • С прямыми брюками или юбкой А-силуэта — для элегантности.
  • С кожаными брюками или потертыми джинсами — для контраста.

Бельё подбирайте в цвет боди или телесное.

Прозрачное боди — не для всех, но очень стильно

Носите аккуратно:

  • Как первый слой под жакет или рубашку.
  • Поверх бандо или бра.
  • В паре с футболкой оверсайз и расслабленным низом — для модной эклектики.

Черное боди — всегда в тему

Идеально сочетается с:

  • Джинсами и кедами.
  • Юбкой-карандаш и жакетом.
  • Брюками на резинке и рубашкой.

Добавьте акцентную обувь или яркие серьги для интереса.

Бежевое боди — база на каждый день

Хорошо смотрится с:

  • Коричневыми и пастельными оттенками.
  • Принтованным низом (клетка, полоска, леопард).
  • Юбками миди и офисными брюками.

Белое боди — альтернатива классической футболке

Комбинируйте с:

  • Голубой рубашкой и джинсами.
  • Яркой юбкой (например, красной или с принтом).
  • Костюмными брюками и блейзером.

Следите за чистотой ткани — белый быстро теряет опрятность.

Красное боди — акцент без перегруза

Работает в дуэте с:

  • Чёрным, белым, серым.
  • Джинсовыми вещами.
  • Минималистичными аксессуарами.

Выбирайте модели с декольте и добавляйте макияж — чтобы не "потеряться" на фоне яркого цвета.

Леопардовое боди — тренд для уверенных

Комбинируйте с:

  • Вещами простого кроя.
  • Нейтральными цветами — чёрным, белым, бежевым, денимом.
  • Минималистичными украшениями.

Главное — не перегрузить образ. Леопард сам по себе говорит достаточно.

Общие советы от стилиста

  • Выбирайте ткань в зависимости от задачи: плотное — как самостоятельный верх, тонкое — в многослойные образы.
  • Не забывайте про бельё: его не должно быть видно, особенно в боди с вырезами.
  • Строите образ вокруг боди, как вокруг базы: вниз — нейтральный, вверх — акцент.
  • Добавляйте аксессуары: колье, ремни, обувь — они помогут собрать образ в единое целое.

Боди — это не просто тренд, а модная база, с которой легко создавать стильные, современные и универсальные образы на каждый день и для любого случая.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Садоводство, цветоводство
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая Аудио 
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе
Домашние животные
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе Аудио 
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Недвижимость
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Сводка с фронта: американских солдат на Украине не будет, Трампу неприятен Зеленский Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Одна ошибка, и фарш на вкус как бумага — легко исправить
Спешка — самая главная ошибка: 8 вещей, которые убьют ваши клематисы
Сводка с фронта: американских солдат на Украине не будет, Трампу неприятен Зеленский
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Меньше варки — больше пользы: как правильно готовить горох
В 55 жизнь только начинается: Анжелика Агурбаш выходит замуж и меняет абсолютно всё
Заброшенная пасека породила кошмар: миллион пчел держат в страхе целый британский город
Остальное исчезает в тумане: что за гигантское пятно Земли видно даже с космоса
Там, где цветут мечты: сад Чираки Маргарет снова ждёт
Ни плавание, ни пилатес: найдено лучшее упражнение для людей старше 65 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.