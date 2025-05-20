Как носить боди в 2025 году: 10 стильных правил, которые стоит запомнить

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Боди — один из самых универсальных предметов гардероба. Оно подчёркивает фигуру, добавляет аккуратности образу и идеально вписывается в тренд на многослойность. Вместе со стилистом Анастасией Жариковой разбираемся, как носить боди в 2025 году — и выглядеть при этом актуально и уместно в любой ситуации.

Фото: Designed be Freepik by ansiia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в боди

Боди с длинным рукавом — новая альтернатива водолазке

Такое боди — настоящая база. Носите его:

С джинсами и свободными брюками — для повседневного "чистого" образа.

Под жакет или жилет — для офиса.

С юбкой миди и акцентными украшениями — для вечера.

Совет: выбирайте плотные ткани для соло-образов и тонкие — для многослойности.

Боди без рукавов — must-have на лето

Идеальный вариант вместо майки или топа:

С льняными брюками и шляпой.

С джинсовыми шортами и сандалиями.

Под жакет — для городского образа.

Чем мягче ткань — тем комфортнее носить!

Боди с вырезом или открытой спиной — для особого случая

Такая модель требует внимания к деталям:

Нижнее бельё должно быть невидимым.

Сочетайте с юбкой макси или широкими брюками.

Завершите образ макияжем и крупными украшениями.

Кружевное боди — романтика с изюминкой

Не только для свиданий:

С прямыми брюками или юбкой А-силуэта — для элегантности.

С кожаными брюками или потертыми джинсами — для контраста.

Бельё подбирайте в цвет боди или телесное.

Прозрачное боди — не для всех, но очень стильно

Носите аккуратно:

Как первый слой под жакет или рубашку.

Поверх бандо или бра.

В паре с футболкой оверсайз и расслабленным низом — для модной эклектики.

Черное боди — всегда в тему

Идеально сочетается с:

Джинсами и кедами.

Юбкой-карандаш и жакетом.

Брюками на резинке и рубашкой.

Добавьте акцентную обувь или яркие серьги для интереса.

Бежевое боди — база на каждый день

Хорошо смотрится с:

Коричневыми и пастельными оттенками.

Принтованным низом (клетка, полоска, леопард).

Юбками миди и офисными брюками.

Белое боди — альтернатива классической футболке

Комбинируйте с:

Голубой рубашкой и джинсами.

Яркой юбкой (например, красной или с принтом).

Костюмными брюками и блейзером.

Следите за чистотой ткани — белый быстро теряет опрятность.

Красное боди — акцент без перегруза

Работает в дуэте с:

Чёрным, белым, серым.

Джинсовыми вещами.

Минималистичными аксессуарами.

Выбирайте модели с декольте и добавляйте макияж — чтобы не "потеряться" на фоне яркого цвета.

Леопардовое боди — тренд для уверенных

Комбинируйте с:

Вещами простого кроя.

Нейтральными цветами — чёрным, белым, бежевым, денимом.

Минималистичными украшениями.

Главное — не перегрузить образ. Леопард сам по себе говорит достаточно.

Общие советы от стилиста

Выбирайте ткань в зависимости от задачи: плотное — как самостоятельный верх, тонкое — в многослойные образы.

плотное — как самостоятельный верх, тонкое — в многослойные образы. Не забывайте про бельё: его не должно быть видно, особенно в боди с вырезами.

его не должно быть видно, особенно в боди с вырезами. Строите образ вокруг боди, как вокруг базы: вниз — нейтральный, вверх — акцент.

вниз — нейтральный, вверх — акцент. Добавляйте аксессуары: колье, ремни, обувь — они помогут собрать образ в единое целое.

Боди — это не просто тренд, а модная база, с которой легко создавать стильные, современные и универсальные образы на каждый день и для любого случая.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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