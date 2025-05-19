Корсетный, пыльный, с крыльями: как выбрать верх, чтобы все оборачивались

2:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — время, когда хочется выглядеть эффектно, но не усложнять себе жизнь. Джинсовые шорты + топ — формула гениального простого образа. Но есть один секрет: всё решает верх. Если он акцентный — весь лук выглядит как с модного показа.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка позирует

Рассказываем, какие топы будут в центре внимания летом 2025 и с чем их лучше носить.

Что такое акцентный топ

Это не просто яркий или "нарядный" верх. Он работает как магнит — притягивает взгляд, формирует весь образ, делает даже базовый низ — модным решением.

Он может быть

С необычным кроем (асимметрия, корсет, вырезы).

С выразительными рукавами.

С фактурой (бахрома, драпировка, вышивка).

В необычном цвете или с трендовым принтом.

Один такой топ — и можно обойтись без аксессуаров. Он уже говорит всё за вас.

Самые стильные акцентные топы этого лета

Полупрозрачный бохо-топ

Завязки, вышивка, хлопок, лёгкая "пыльность".

Идеально с джинсовыми шортами и соломенной сумкой.

Корсетный топ (даже днём)

Лёгкие ткани + шнуровка или косточки.

Надень с рубашкой, палаццо или даже поверх майки.

Топ с эффектными рукавами

Фонарики, крылья, расклешённые рукава.

Балансируй с простым низом — шортами или мини.

Рюши, воланы и романтика

Тренд 90-х и 2000-х, особенно в белом и пастельных оттенках.

Сочетай с высокими шортами и платформами.

Яркий топ с принтом

Флора, психоделика, азиатские мотивы.

Простой низ + такой топ = готовый образ.

Как выбрать топ под себя

Посмотри на гардероб: много денима и базовых вещей? Можно смело брать любой яркий или сложный фасон.

много денима и базовых вещей? Можно смело брать любой яркий или сложный фасон. Оцени ткань: лен, хлопок — на каждый день. Атлас и органза — на вечер.

лен, хлопок — на каждый день. Атлас и органза — на вечер. Продумай контраст: нежный топ + грубые джинсы, цветной верх + бежевый низ. Так смотрится интереснее.

Акцентный топ — это ваш модный shortcut в жарком сезоне: не требует сложных комбинаций, работает на контрасте и моментально делает образ выразительным. Добавьте к нему шорты, удобную обувь и уверенность — и вы готовы блистать. Лето любит дерзких и смелых, а правильный верх поможет рассказать о себе без слов.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.