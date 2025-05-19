Корсетный, пыльный, с крыльями: как выбрать верх, чтобы все оборачивались

Лето — время, когда хочется выглядеть эффектно, но не усложнять себе жизнь. Джинсовые шорты + топ — формула гениального простого образа. Но есть один секрет: всё решает верх. Если он акцентный — весь лук выглядит как с модного показа.
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Девушка позирует
Рассказываем, какие топы будут в центре внимания летом 2025 и с чем их лучше носить.
Что такое акцентный топ
Это не просто яркий или "нарядный" верх. Он работает как магнит — притягивает взгляд, формирует весь образ, делает даже базовый низ — модным решением.
Он может быть
С необычным кроем (асимметрия, корсет, вырезы).
С выразительными рукавами.
С фактурой (бахрома, драпировка, вышивка).
В необычном цвете или с трендовым принтом.
Один такой топ — и можно обойтись без аксессуаров. Он уже говорит всё за вас.
Самые стильные акцентные топы этого лета
Полупрозрачный бохо-топ
Завязки, вышивка, хлопок, лёгкая "пыльность".
Идеально с джинсовыми шортами и соломенной сумкой.
Корсетный топ (даже днём)
Лёгкие ткани + шнуровка или косточки.
Надень с рубашкой, палаццо или даже поверх майки.
Топ с эффектными рукавами
Фонарики, крылья, расклешённые рукава.
Балансируй с простым низом — шортами или мини.
Рюши, воланы и романтика
Тренд 90-х и 2000-х, особенно в белом и пастельных оттенках.
Сочетай с высокими шортами и платформами.
Яркий топ с принтом
Флора, психоделика, азиатские мотивы.
Простой низ + такой топ = готовый образ.
Как выбрать топ под себя
Посмотри на гардероб: много денима и базовых вещей? Можно смело брать любой яркий или сложный фасон.
Оцени ткань: лен, хлопок — на каждый день. Атлас и органза — на вечер.
Продумай контраст: нежный топ + грубые джинсы, цветной верх + бежевый низ. Так смотрится интереснее.
Акцентный топ — это ваш модный shortcut в жарком сезоне: не требует сложных комбинаций, работает на контрасте и моментально делает образ выразительным. Добавьте к нему шорты, удобную обувь и уверенность — и вы готовы блистать. Лето любит дерзких и смелых, а правильный верх поможет рассказать о себе без слов.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.