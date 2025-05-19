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Длина не главное: почему ультракороткие шорты снова в моде и как их носить без стеснения

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Если ты всё ещё думаешь, что шорты — это только про спорт и пляж, лето 2025 тебя переубедит. На подиумах дизайнеры доказали: этот элемент гардероба может быть элегантным, дерзким и даже офисным. Мы выбрали 4 модели, которые этим летом точно будут повсюду — от стритстайла до Instagram.

Девушки в шортах
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушки в шортах

Бермуды: строгие, но стильные

  • Длина до колена и чёткие стрелки — бермуды уверенно закрепились в категории "умной моды". Такие шорты легко вписываются даже в офисный дресс-код, особенно если выбрать модель с высокой посадкой. Носи их с рубашкой, жакетом и босоножками — и ты готова к деловой встрече, не жертвуя комфортом.

Микрошорты: дерзкий акцент

  • Мини-шорты возвращаются — и в этом сезоне их будет много. Если ноги позволяют, смело надевай ультракороткие модели, как у Versace. Чтобы образ не выглядел вульгарно, добавляй колготки и закрытый верх: рубашка, застёгнутая до горла, отлично сбалансирует длину.

Объёмные шорты: мягкая эклектика

  • Шорты с воланами, сборками и мягким объёмом — нежный тренд, который лучше всего работает в контрасте. Как на показе Chloe, сочетай такие модели с грубым верхом: кожаной курткой, джинсовкой или oversize-блейзером. А обувь может быть любой — от балеток до массивных ботинок.

Спортивные с лампасами: спортшик на каждый день

  • Теперь спортивные шорты — это не про зал. Dior предложил носить их в городском стиле, сочетая с классическими туфлями и ветровками. Экспериментируй: добавь легинсы под шорты или выбери яркие носки. Такой образ идеально впишется в летний уличный стиль.

Шорты — больше не просто одежда для пляжа или пикника. В сезоне весна-лето 2025 они становятся модным высказыванием, способом выразить стиль и чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Бермуды, микрошорты, спортивные и объёмные модели — каждая найдёт свою пару. Главное — не бояться экспериментировать с силуэтами и сочетаниями. Ведь летом мода любит свободу, смелость и лёгкость.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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