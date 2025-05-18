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Больше не скучно: как носить джинсовую рубашку с гладиаторами, каблуками и мини

2:49
Моя семья » Красота и стиль

Забудьте про скучные джинсовые рубашки из категории "накинуть на майку прохладным утром". Летом-2025 этот предмет гардероба превращается в выразительный акцент — от плотных рубашек-пиджаков до легких моделей, которые хочется драпировать и заправлять. А ещё - носить с каблуками, шортами и даже как платье.

Девушка в джинсовой рубашке
Фото: Designed be Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в джинсовой рубашке

Джинсовый бомбер: куртка в роли рубашки

Самый модный гибрид сезона — джинсовая рубашка в формате бомбера. Объёмные рукава, грубая ткань, воротник-стойка и нарочитая "мужская" посадка делают её похожей на заимствованную вещь из другого шкафа. Такой вариант отлично заменит лёгкую куртку в прохладный вечер — накиньте поверх платья, майки или кроп-топа. Особенно эффектно бомберы смотрятся в выбеленном или варёном дениме.

Плотный деним: почти жакет, но с характером

Массивные джинсовые рубашки теперь исполняют роль пиджаков. Их носят как верхний слой или застёгивают полностью для акцента на вертикали силуэта. Трендовые детали — накладные карманы, фурнитура, грубые швы и контрастная отстрочка. Такая вещь формирует образ с первого взгляда. Пример лука: плотная рубашка + шорты-бермуды + гладиаторы + серебро.

Тонкий деним: чтобы носить нараспашку или заправлять

Для жары — невесомый вариант. Мягкий, податливый деним, который приятно драпируется, легко заправляется и подстраивается под настроение образа. Носите с карго-брюками, босоножками на шпильке или — в духе девяностых — с белыми джинсами и ремнём. Добавьте эффект выстиранного цвета или необычные пуговицы — и даже самый простой образ станет интереснее.

5 идей, как носить джинсовую рубашку летом

  • Деним тотал-лук: сочетайте голубую рубашку и джинсы, но меняйте фактуры. Акцент — на аксессуарах.
  • Поверх мини-платья: рубашка-жакет придаёт структуру. Казаки и очки-капли завершат образ.
  • С шёлковыми брюками: вечерний образ с каблуками и сумкой-багетом.
  • Как платье: оверсайз-модель в соло, с поясом или без — и в город, и на пляж.
  • С бермудами и майкой: классика с обновлённым стилем — сандалии, металлические украшения и ретро-очки.

Джинсовая рубашка летом-2025 — это не просто одежда, а универсальный конструктор стиля. Хотите ли вы подчеркнуть фигуру, добавить в образ дерзости или создать расслабленный городской лук — всё это реально с одной-единственной вещью. Главное — выбирать не по привычке, а по настроению.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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