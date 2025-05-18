Больше не скучно: как носить джинсовую рубашку с гладиаторами, каблуками и мини

Забудьте про скучные джинсовые рубашки из категории "накинуть на майку прохладным утром". Летом-2025 этот предмет гардероба превращается в выразительный акцент — от плотных рубашек-пиджаков до легких моделей, которые хочется драпировать и заправлять. А ещё - носить с каблуками, шортами и даже как платье.
Самый модный гибрид сезона — джинсовая рубашка в формате бомбера. Объёмные рукава, грубая ткань, воротник-стойка и нарочитая "мужская" посадка делают её похожей на заимствованную вещь из другого шкафа. Такой вариант отлично заменит лёгкую куртку в прохладный вечер — накиньте поверх платья, майки или кроп-топа. Особенно эффектно бомберы смотрятся в выбеленном или варёном дениме.
Массивные джинсовые рубашки теперь исполняют роль пиджаков. Их носят как верхний слой или застёгивают полностью для акцента на вертикали силуэта. Трендовые детали — накладные карманы, фурнитура, грубые швы и контрастная отстрочка. Такая вещь формирует образ с первого взгляда. Пример лука: плотная рубашка + шорты-бермуды + гладиаторы + серебро.
Для жары — невесомый вариант. Мягкий, податливый деним, который приятно драпируется, легко заправляется и подстраивается под настроение образа. Носите с карго-брюками, босоножками на шпильке или — в духе девяностых — с белыми джинсами и ремнём. Добавьте эффект выстиранного цвета или необычные пуговицы — и даже самый простой образ станет интереснее.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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