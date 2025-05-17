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Солнце — не ваш друг: как оно старит кожу, и что с этим делать прямо сейчас

2:41
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом наша кожа претерпевает немалые изменения, и, если в молодости мы не задумываемся о некоторых нюансах ухода, то с 40 лет они становятся очевидными. К сожалению, многие из нас упускают важные моменты, которые могут значительно замедлить старение и поддержать здоровье кожи.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Кожа после 40 лет: что происходит

С возрастом кожа теряет коллаген, и воспроизводится он уже не так активно. В результате, жир на лице перераспределяется, что вызывает изменения в контуре и текстуре кожи. Уровень эластина и влаги снижается, и вы начинаете замечать тонкие линии, а порой и более глубокие морщины.

Эксперты советуют придерживаться постоянного ухода, чтобы замедлить эти процессы, но научные данные показывают, что многие женщины забывают о важнейших этапах в ежедневном уходе.

Солнце — враг, о котором мы забываем

Мы все любим солнечные дни. Летний загар придает коже красивый оттенок, а солнечные лучи — хорошее настроение. Но это может быть опасным для кожи, особенно если не использовать защиту от солнца. Даже если вы не находитесь на пляже, ультрафиолетовые лучи продолжают воздействовать на вашу кожу, ускоряя процессы старения. Вред от солнца накапливается с каждым годом, приводя к снижению эластичности, сухости и появлению морщин. Поэтому, даже если вы просто гуляете по городу, защита от солнца обязана стать частью вашего ежедневного ухода.

Что можно сделать, чтобы защитить кожу

Защита от солнца — это не только летний ритуал. Крем с SPF должен быть вашим постоянным спутником. Наносите его не только на лицо, но и на шею и грудь, ведь кожа этих областей также нуждается в защите. Это не просто косметика, а важная защита для поддержания здорового состояния кожи и предотвращения заболеваний, вызванных ультрафиолетом.

Секреты ухода для зрелой кожи

Не забывайте об увлажнении. Кремы с увлажняющими ингредиентами могут помочь улучшить внешний вид кожи, но они не заменяют защиту от солнца. Поддержание водного баланса важно, но защита от ультрафиолетовых лучей — это то, что помогает коже оставаться молодой и упругой гораздо дольше.

Не стоит полагаться только на увлажняющий крем. Солнцезащитный крем — важнейший элемент вашего ухода, который не только защищает от морщин, но и от многих заболеваний, связанных с воздействием солнца.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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