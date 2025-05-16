Как скрыть нависшее веко: макияж, который подтягивает глаза

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если века нависают — не беда. Но вот что точно не стоит делать — это подсвечивать зону под бровью. Да-да, та самая старая привычка, которую нам когда-то внушали визажисты: мол, хайлайтер туда — и взгляд станет "раскрытым". На деле всё наоборот.

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Когда блеск оказывается под нависающей складкой, он только сильнее подчёркивает её. Визуально века становятся тяжелее, а взгляд — грустнее.

Но есть трюк, который реально работает. И он всё ещё с хайлайтером — просто наносить его нужно в другое место.

Вот как замаскировать нависшее веко правильно:

Возьми хайлайтер и аккуратно подсвети центр подвижного века — это приподнимет взгляд и добавит свежести. Затем возьми матовые тени светло-коричневого оттенка и растушуй их в складке века — именно матовая текстура визуально "съедает" тень и делает веко менее нависающим. А вот под бровь теперь пойдёт не блеск, а светлый матовый оттенок теней. Он придаст аккуратность, но не утяжелит взгляд.

Для наглядности — попробуй сделать макияж на одном глазу по старой схеме, а на другом применить новую. Разница будет заметна сразу: взгляд становится более открытым, свежим, а века — визуально подтянутыми.

Хайлайтер всё ещё в игре — просто теперь он работает не против, а на пользу!

Уточнения

Хайла́йтер (англ. highlighter, от to highlight - "подчёркивать", "выделять") — средство декоративной косметики, для создания "скульптурности" лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.





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