Ресницы, как после салона: попробуй эти приёмы

Тушь есть у всех. Но почему-то у одних ресницы — как веер, а у других — "паучьи лапки" с отпечатками под глазами. Секрет не только в марке туши, но и в том, как ею пользоваться. Вот 4 приёма, которые помогут добиться пушистых и натуральных ресниц без эффекта панды.
1. Щёточка решает всё
Не тушь делает ресницы объёмными, а щёточка.
Прямая или конусная — для удлинения.
Изогнутая — подкручивает.
Спиральная или овальная — добавляет объём.
Силиконовая — чётко разделяет и подходит, если ресницы густые и жёсткие.
2. Цвет туши — важнее, чем кажется
Хочешь мягкий макияж — подбирай тушь в тон глазам: коричневую — к карим, синюю — к голубым, зелёную — к зелёным.
Для яркости — наоборот: синим подчёркивают карие глаза, фиолетовым — зелёные. Контраст добавит глубины взгляду.
3. Формула против отпечатков
Если тушь постоянно "плывёт" — бери силиконовую или термоформулу: она обволакивает ресницы как чулок и не размазывается. Термотушь смывается только тёплой водой — идеальна для зимы или дождливых дней.
4. Нижние ресницы: меньше — лучше
Забудь про плотный слой — он утяжеляет и делает взгляд уставшим. Лёгкое прокрашивание или отдельная щёточка — вот всё, что нужно. Иначе эффект — "палки под глазами".
Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.
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