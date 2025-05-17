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Ресницы, как после салона: попробуй эти приёмы

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Тушь есть у всех. Но почему-то у одних ресницы — как веер, а у других — "паучьи лапки" с отпечатками под глазами. Секрет не только в марке туши, но и в том, как ею пользоваться. Вот 4 приёма, которые помогут добиться пушистых и натуральных ресниц без эффекта панды.

Девушка
Фото: stocksnap.io by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка

1. Щёточка решает всё

Не тушь делает ресницы объёмными, а щёточка.

  • Прямая или конусная — для удлинения.

  • Изогнутая — подкручивает.

  • Спиральная или овальная — добавляет объём.

  • Силиконовая — чётко разделяет и подходит, если ресницы густые и жёсткие.

2. Цвет туши — важнее, чем кажется

Хочешь мягкий макияж — подбирай тушь в тон глазам: коричневую — к карим, синюю — к голубым, зелёную — к зелёным.
Для яркости — наоборот: синим подчёркивают карие глаза, фиолетовым — зелёные. Контраст добавит глубины взгляду.

3. Формула против отпечатков

Если тушь постоянно "плывёт" — бери силиконовую или термоформулу: она обволакивает ресницы как чулок и не размазывается. Термотушь смывается только тёплой водой — идеальна для зимы или дождливых дней.

4. Нижние ресницы: меньше — лучше

Забудь про плотный слой — он утяжеляет и делает взгляд уставшим. Лёгкое прокрашивание или отдельная щёточка — вот всё, что нужно. Иначе эффект — "палки под глазами".

Уточнения

Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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