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Эта стрелка делает глаза больше даже без туши — восточный способ

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Стрелки у восточных женщин — не просто часть макияжа, а искусство с тысячелетней историей. И в них — не просто линия, а акцент, драматургия и загадка. У арабских красавиц есть приёмы, которые и сегодня выглядят эффектнее любых трендов. Вот как они это делают.

Макияж в розовых тонах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж в розовых тонах

Сурьма вместо подводки

Жидкая подводка — изобретение недавнее. Восточные девушки пользовались сурьмой: порошок из мягкого камня с маслом касторки формировался в острый карандаш. Он ложится мягко, даёт насыщенный цвет и легко растушёвывается. Сейчас подобные средства есть и в люксовых брендах — тот же Couture Kajal от YSL.

Стрелка "ввысь и дальше"

Минимализм? Это не про восточные стрелки. Кончик поднимается к виску, как кошачий хвост, и никогда не заканчивается в точке у уголка глаза. Это приём, который визуально распахивает взгляд — особенно у девушек, носящих хиджаб, когда выразительность глаз — всё.

Растушевка вместо чёткой линии

Восточные стрелки редко бывают графичными. Их словно окутывает дымка. Именно по этой причине чаще берут не фломастер, а мягкий карандаш или сурьму, а после — растушёвывают кистью. Главное — сохранить форму, но убрать резкие границы.

Секрет густых ресниц — слизистая

Маленький приём для тех, кто хочет усилить чёрную глубину взгляда: прокрась внутренний край века — ту самую линию под ресницами. Это не видно, но создаёт ощущение, будто ресницы гуще, а глаз — больше.

Нижнее веко — тоже "поле для стрел"

Ни один восточный макияж не обходится без акцента на нижнем веке. Вместо карандаша используют рассыпчатые тени. Их наносят тонкой кистью от внешнего уголка до середины века, мягко уводя растушёвку к виску.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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