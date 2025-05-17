Как из салона, но дома и за 5 минут: 8 трюков, о которых молчат визажисты

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кисти есть, палетка лежит, но в голове — только паника и "что бы ещё сделать, чтобы получилось красиво и быстро". Знакомо? Визажисты давно всё придумали: их секреты — это магия в одном движении. Вот 8 приёмов, которые реально работают и не требуют покупки тонны косметики.

Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian Девушка

1. Румяна — не только на щёки

Пара штрихов на веки и под брови — и у тебя будто "минус" 5 часов недосыпа. Особенно круто это работает с персиковыми и розовыми оттенками.

2. Карандаш + зажигалка = дымка

Плавный смоки-айс без танцев с блендером? Поднеси грифель карандаша на пару секунд к огню — он станет мягким и идеально растушуется.

3. Консилер — не только под глаза

Займись крыльями носа и переносицей: там часто "живут" покраснения. Этот трюк незаметен, но делает лицо ровнее и свежее.

4. Гель для бровей? Зачем, если есть лак

Сбрызни щёточку для бровей лаком для волос и расчеши волоски. Всё зафиксируется — и никакой "цементной" укладки.

5. Два тона — один цвет

Плотное средство наноси точечно, где нужно замаскировать. Лёгкий тон — на всё лицо. Получится натурально, а не "маска".

6. Матовая помада без муки

Нанеси любимую увлажняющую помаду, а сверху — немного румян пушистой кистью. Получится модный финиш и никакой сухости.

7. "Пончик" для волос — спасение для кистей

Пока меняешь тени, чистить кисть можно прямо на сухую: просто води по обычному пончику для пучка. Быстро и бюджетно.

8. Бежевый карандаш — маст-хэв

Работает как база под тени, фиксатор помады и даже для осветления внутреннего века. Один карандаш — масса пользы.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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