Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как часто нужно мыть собаку — и почему частая ванна может навредить
Один бокал в небе — как целая бутылка на земле: что делает алкоголь в самолёте таким коварным
Булгур, шпинат и парочка секретных ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без мяса за 30 минут
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Как вырастить сладкий бескосточковый виноград прямо у себя на участке
Секреты эффективных силовых для мощных мышц: эти 5 упражнений изменят ваше тело
Как вдруг Kia Rio и Hyundai Solaris стали доступнее — неужели это шанс для всех
Миллионы под землёй: знаменитости строят ядерные бункеры
Клетки-зомби: как они связаны с болезнями и старением — и что наука предлагает для борьбы с ними

Как из салона, но дома и за 5 минут: 8 трюков, о которых молчат визажисты

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Кисти есть, палетка лежит, но в голове — только паника и "что бы ещё сделать, чтобы получилось красиво и быстро". Знакомо? Визажисты давно всё придумали: их секреты — это магия в одном движении. Вот 8 приёмов, которые реально работают и не требуют покупки тонны косметики.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

1. Румяна — не только на щёки

Пара штрихов на веки и под брови — и у тебя будто "минус" 5 часов недосыпа. Особенно круто это работает с персиковыми и розовыми оттенками.

2. Карандаш + зажигалка = дымка

Плавный смоки-айс без танцев с блендером? Поднеси грифель карандаша на пару секунд к огню — он станет мягким и идеально растушуется.

3. Консилер — не только под глаза

Займись крыльями носа и переносицей: там часто "живут" покраснения. Этот трюк незаметен, но делает лицо ровнее и свежее.

4. Гель для бровей? Зачем, если есть лак

Сбрызни щёточку для бровей лаком для волос и расчеши волоски. Всё зафиксируется — и никакой "цементной" укладки.

5. Два тона — один цвет

Плотное средство наноси точечно, где нужно замаскировать. Лёгкий тон — на всё лицо. Получится натурально, а не "маска".

6. Матовая помада без муки

Нанеси любимую увлажняющую помаду, а сверху — немного румян пушистой кистью. Получится модный финиш и никакой сухости.

7. "Пончик" для волос — спасение для кистей

Пока меняешь тени, чистить кисть можно прямо на сухую: просто води по обычному пончику для пучка. Быстро и бюджетно.

8. Бежевый карандаш — маст-хэв

Работает как база под тени, фиксатор помады и даже для осветления внутреннего века. Один карандаш — масса пользы.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана
Шоу-бизнес
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана Аудио 
Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался
Новости спорта
Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Цветок, который наполнит ваш балкон ароматом на всё лето
Она не поёт — она вибрирует: где прячется кошачий генератор мурлыканья
Как из салона, но дома и за 5 минут: 8 трюков, о которых молчат визажисты
Мозг начал вспоминать сам: эффект, который перевернул всю медицину
Вдали от Тулума: тайный заповедник в Мексике спасает природу и души
Цель трансфера Арсенала за 84 млн вылетела в Англию для переговоров с конкурентами
Хотите снизить налог на мощный авто? Вот как законно уменьшить силу движка
Они превращают пыль в удовольствие: какие люди находят счастье в уборке
Свет, который мы не видим: как ультраслабое фотонное излучение связано с жизнью и смертью
Платежи зависли: сбой в Apple Pay потряс мир финансов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.