Как из салона, но дома и за 5 минут: 8 трюков, о которых молчат визажисты

Кисти есть, палетка лежит, но в голове — только паника и "что бы ещё сделать, чтобы получилось красиво и быстро". Знакомо? Визажисты давно всё придумали: их секреты — это магия в одном движении. Вот 8 приёмов, которые реально работают и не требуют покупки тонны косметики.
1. Румяна — не только на щёки
Пара штрихов на веки и под брови — и у тебя будто "минус" 5 часов недосыпа. Особенно круто это работает с персиковыми и розовыми оттенками.
2. Карандаш + зажигалка = дымка
Плавный смоки-айс без танцев с блендером? Поднеси грифель карандаша на пару секунд к огню — он станет мягким и идеально растушуется.
3. Консилер — не только под глаза
Займись крыльями носа и переносицей: там часто "живут" покраснения. Этот трюк незаметен, но делает лицо ровнее и свежее.
4. Гель для бровей? Зачем, если есть лак
Сбрызни щёточку для бровей лаком для волос и расчеши волоски. Всё зафиксируется — и никакой "цементной" укладки.
5. Два тона — один цвет
Плотное средство наноси точечно, где нужно замаскировать. Лёгкий тон — на всё лицо. Получится натурально, а не "маска".
6. Матовая помада без муки
Нанеси любимую увлажняющую помаду, а сверху — немного румян пушистой кистью. Получится модный финиш и никакой сухости.
7. "Пончик" для волос — спасение для кистей
Пока меняешь тени, чистить кисть можно прямо на сухую: просто води по обычному пончику для пучка. Быстро и бюджетно.
8. Бежевый карандаш — маст-хэв
Работает как база под тени, фиксатор помады и даже для осветления внутреннего века. Один карандаш — масса пользы.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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