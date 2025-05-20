Бермуды возвращаются: 4 секрета стильного преображения с шортами, о которых вы не знали

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — отличное время для обновления гардероба, особенно если вы ищете вещи, которые будут одновременно стильными и удобными. Шорты-бермуды — один из самых актуальных трендов сезона, который уже стал неотъемлемой частью коллекций многих известных модных домов и уличного стиля крупных городов. Однако, если вы не привыкли носить этот элемент гардероба, мы подготовили несколько идей, как легко и стильно включить его в свой образ.

Фото: freepik.com by Holiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шортах

Элегантный деловой стиль

Для создания строгого и профессионального образа выбирайте бермуды прямого кроя в нейтральных тонах — черном, бежевом или темно-синем. Отлично подойдут белые рубашки или топы из ткани в рубчик. Завершите образ тонким кожаным ремнем с пряжкой, мокасинами или туфлями на низком каблуке, а также структурированной сумкой и элегантными украшениями. В прохладную погоду накиньте легкий тренч или куртку, рекомендует missbloom.gr.

Повседневный стиль для выходных

Если вы планируете провести день на свежем воздухе, отдайте предпочтение джинсовым шортам с высокой талией и свободным кроем или с легким эффектом потертости. Их можно сочетать с футболкой с ярким принтом или укороченным топом. Добавьте к образу кроссовки, жокейскую шляпу или панаму и сумку через плечо. Верхняя одежда может быть свободной джинсовой курткой или толстовкой с капюшоном.

Бохо-шик

Для создания расслабленного и романтичного образа выбирайте бермуды из легких материалов, таких как лен или хлопок. Хорошо подойдут топы с объемными рукавами, блузы с открытыми плечами или укороченные трикотажные топы. Завершите образ сандалиями на ремешках или эспадрильями, а также украшениями и сумкой с бахромой.

Спортивный стиль для активного отдыха

Для активного отдыха и прогулок подойдут байкерские или спортивные шорты. Их можно сочетать с толстовкой оверсайз, укороченной толстовкой с капюшоном или водолазкой на молнии. Дополните образ массивными кроссовками, спортивными очками с зеркальными линзами и мини-рюкзаком или поясной сумкой.

Уточнения

Шо́рты (англ. shorts от short «короткий») — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.





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