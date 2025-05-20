Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черный человек: Запад обвинил Зеленского в трансформации в худшую версию себя
Войско польское: Варшава раскрыла свои планы касательно прихода на Украину
Малина: этот простой и естественный способ может удвоить ваш урожай в этом году
Новый взгляд на эволюцию динозавров: что скрывает удивительная находка
Анчелотти заявил, что окончательный вызов игроков сборной Бразилии пройдёт 26 мая
Остров, который греки оставили себе: море, которое не кричит, а шепчет — и пляж, где тишина лечит
Агент Дуров: основатель Telegram раскрыл деятельность западных спецслужб
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Дороже — не значит лучше: вы заливаете топовый продукт, а мотор уже на грани

Бермуды возвращаются: 4 секрета стильного преображения с шортами, о которых вы не знали

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Весна — отличное время для обновления гардероба, особенно если вы ищете вещи, которые будут одновременно стильными и удобными. Шорты-бермуды — один из самых актуальных трендов сезона, который уже стал неотъемлемой частью коллекций многих известных модных домов и уличного стиля крупных городов. Однако, если вы не привыкли носить этот элемент гардероба, мы подготовили несколько идей, как легко и стильно включить его в свой образ.

Девушка в шортах
Фото: freepik.com by Holiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шортах

Элегантный деловой стиль

Для создания строгого и профессионального образа выбирайте бермуды прямого кроя в нейтральных тонах — черном, бежевом или темно-синем. Отлично подойдут белые рубашки или топы из ткани в рубчик. Завершите образ тонким кожаным ремнем с пряжкой, мокасинами или туфлями на низком каблуке, а также структурированной сумкой и элегантными украшениями. В прохладную погоду накиньте легкий тренч или куртку, рекомендует missbloom.gr.

Повседневный стиль для выходных

Если вы планируете провести день на свежем воздухе, отдайте предпочтение джинсовым шортам с высокой талией и свободным кроем или с легким эффектом потертости. Их можно сочетать с футболкой с ярким принтом или укороченным топом. Добавьте к образу кроссовки, жокейскую шляпу или панаму и сумку через плечо. Верхняя одежда может быть свободной джинсовой курткой или толстовкой с капюшоном.

Бохо-шик

Для создания расслабленного и романтичного образа выбирайте бермуды из легких материалов, таких как лен или хлопок. Хорошо подойдут топы с объемными рукавами, блузы с открытыми плечами или укороченные трикотажные топы. Завершите образ сандалиями на ремешках или эспадрильями, а также украшениями и сумкой с бахромой.

Спортивный стиль для активного отдыха

Для активного отдыха и прогулок подойдут байкерские или спортивные шорты. Их можно сочетать с толстовкой оверсайз, укороченной толстовкой с капюшоном или водолазкой на молнии. Дополните образ массивными кроссовками, спортивными очками с зеркальными линзами и мини-рюкзаком или поясной сумкой.

Уточнения

Шо́рты (англ. shorts от short «короткий») — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Откажитесь от приседаний — эта 20-минутная тренировка для людей с менопаузой развивает силу и устойчивость
Новости спорта
Откажитесь от приседаний — эта 20-минутная тренировка для людей с менопаузой развивает силу и устойчивость Аудио 
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Вредители и болезни
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники Аудио 
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать
20 мая: День Волги и метрологии
Малина: этот простой и естественный способ может удвоить ваш урожай в этом году
Новый взгляд на эволюцию динозавров: что скрывает удивительная находка
Анчелотти заявил, что окончательный вызов игроков сборной Бразилии пройдёт 26 мая
Бермуды возвращаются: 4 секрета стильного преображения с шортами, о которых вы не знали
Агент Дуров: основатель Telegram раскрыл деятельность западных спецслужб
Остров, который греки оставили себе: море, которое не кричит, а шепчет — и пляж, где тишина лечит
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Дороже — не значит лучше: вы заливаете топовый продукт, а мотор уже на грани
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.