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От блондинки до брюнетки и обратно: как пройти путь без потерь

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаешь снова увидеть в зеркале свой настоящий цвет волос? Устала от бесконечных подкрашиваний и салонных коррекций? Вернуться к натуральному оттенку — это не просто "перестать краситься". Это процесс, который требует терпения, точности и грамотного ухода. Рассказываем, как это сделать правильно — с минимальным стрессом для волос (и нервов).

Женщина с длинными волосами
Фото: Freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Почему вернуть натуральный цвет не так просто

Многие думают, что можно просто "перекраситься в свой" и забыть об этом. Но здесь вступает в игру химия и структура волос.

Краска не осветляет краску — и если ты была брюнеткой и хочешь вернуться к блонду, без смывки не обойтись. Это агрессивный процесс, который удаляет пигмент, но и травмирует волосы.

А вот если ты — блондинка и хочешь стать снова темной, парикмахеру нужно восстановить недостающие пигменты — жёлтые, оранжевые, красные — чтобы цвет не "провалился" в зелень или серость.

Щадящие альтернативы: омбре и плавные переходы

Если резкие перемены пугают, попробуй омбре — это окрашивание помогает плавно вернуться к своему цвету, сохранив светлые концы. Постепенно отрастут натуральные корни, и ты будешь выглядеть стильно, не прибегая к кардинальным шагам.

Переходный этап: из брюнетки в блонд

Переход из темного цвета в светлый — самый сложный. Сделать это за один раз невозможно без серьёзного урона. Лучший путь — через промежуточные тона: сначала покрась волосы в светло-русый, а уже потом — в блонд. Это даст волосам время восстановиться и адаптироваться.

Как ухаживать за волосами в период восстановления

Даже если ты больше не красишься, волосы требуют особого ухода:

  • Интенсивное увлажнение — чтобы восстановить эластичность

  • Маски и масла — укрепляют структуру после смывки

  • Шампуни для окрашенных волос — сохраняют оттенок и блеск

  • Термо-защита — обязательна, даже если ты просто сушишь феном

Относись к волосам, как к осветлённым, даже если цвет кажется "натуральным" — им всё ещё нужно восстановление.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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