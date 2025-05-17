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Неочевидные ошибки, из-за которых волосы становятся сухими

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Вы отказались от утюжков, фена и "жёстких" средств, но волосы по-прежнему сухие, пушатся и ломаются? Причина может крыться не в уходе, а в повседневных мелочах, которые разрушают структуру волос буквально каждый день — вы просто не обращаете на них внимания.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Ошибка №1: грубое полотенце

После мытья большинство машинально трут волосы полотенцем — и зря. Хлопок с высокой плотностью царапает кутикулу, провоцируя ломкость и спутывание.

Что делать: промакивайте волосы микрофиброй или мягкой футболкой. Они впитывают влагу без вреда и не создают лишнего трения.

Ошибка №2: агрессивное расчесывание

Расчёска от корней до кончиков? Только если вы хотите вырвать полголовы. Волосы легко ломаются, если вы дергаете их в узлах.

Совет: начинайте распутывать волосы снизу вверх, небольшими участками. Используйте щетки с натуральной щетиной или расчески с деревянными зубьями — они бережнее воздействуют на структуру волос.

Для вьющихся подойдёт расчёска с редкими зубьями — она не разрушит завиток и не травмирует локоны.

Ошибка №3: вода из-под крана

Жёсткая вода незаметно портит волосы. Она оставляет на поверхности минеральный налёт, делает их тусклыми и ломкими.

Если после душа кожа головы стянутая, а волосы теряют блеск — ставьте фильтр с ионообменной смолой. Он смягчает воду, возвращая естественный pH.

Раз в месяц делайте ополаскивание с яблочным уксусом (1 ст. л. на 1 л воды) — он снимает известковый налёт и восстанавливает блеск.

Ошибка №4: кондиционер не туда

Если наносите кондиционер от корней — вы забиваете поры. Это провоцирует зуд, жирность и замедляет рост волос.

Решение: наносите средство только на длину, отступая от корней 5-7 см. А раз в неделю замените кондиционер на масляное обертывание: подогрейте немного кокосового или арганового масла, нанесите на кончики, оберните плёнкой и смойте через час.

Ошибка №5: неправильная наволочка

Да, даже наволочка имеет значение. Хлопок создаёт трение, которое ломает волосы ночью.

Решение: замените её на шелковую или атласную. Эти материалы снижают трение и помогают сохранить гладкость и здоровье волос.

Уже через три недели таких мелких, но важных изменений волосы станут мягче, послушнее и перестанут сечься на каждом шагу.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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