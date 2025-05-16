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Губы, как в кино: не поверите, пока не попробуете этот трюк на себе

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Как сделать так, чтобы помада не растекалась, а губы выглядели безупречно? Это можно достичь с помощью простого, но мощного трюка, который используют профессиональные визажисты. Всё начинается с правильного ухода и базового слоя, который подготавливает кожу губ.

Губные помады
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады

Увлажнение — первый шаг

Для идеального макияжа губ важно начать с увлажнения. Диана Трость, визажист-стилист, рекомендует нанести увлажняющий бальзам на губы толстым слоем. Через несколько минут аккуратно удалите его ватным диском. Это поможет избавиться от шелушений, которые могут помешать ровному нанесению косметики.

Карандаш как база

После увлажнения важным этапом станет нанесение карандаша для губ. Он создаст барьер, который не даст матовой помаде сушить губы, а увлажняющей — повысит стойкость и предотвратит растекание.

"Для точного контурирования используйте тонко заточенный карандаш. Если грифель слишком толстый, лучше возьмите кисть для помады и набирайте пигмент с карандаша", — советует Диана.

После того как контур прорисован, не забудьте закрасить всю поверхность губ карандашом, а сверху нанесите помаду в тон, используя кисть для более аккуратного нанесения.

Финиш: консилер для идеальной формы

Чтобы губы выглядели максимально аккуратно и симметрично, в завершение используйте консилер. Наберите его на тонкую кисть и аккуратно подкорректируйте внешние границы контуров. Это поможет избавиться от неровностей и сделать линии более четкими.

Для дополнительного эффекта можно использовать лайфхак из лифтинг-макияжа: нанесите консилер на полтона светлее кожи под внешние уголки губ. Это придаст визуальный лифтинг-эффект и приподнимет уголки, делая губы более выразительными.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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