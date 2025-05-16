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Тусклая кожа? Забыли о важнейшем шаге! Этот простой процесс вернёт вам сияние

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Регулярное отшелушивание — это не бьюти-излишество, а один из важнейших шагов в уходе за кожей. Именно оно помогает коже дышать, восстанавливаться и выглядеть свежей. Но вот вопрос: как часто нужно это делать? Всё зависит от вашего типа кожи.

Косметолог
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Косметолог

Почему это так важно

Каждый день на поверхности кожи скапливаются мёртвые клетки, излишки себума, пыль и загрязнения. Без отшелушивания поры забиваются, лицо теряет сияние, появляются высыпания и неровности. Грамотное отшелушивание:

  • улучшает текстуру кожи,
  • устраняет жирный блеск и загрязнения,
  • усиливает эффект сывороток и кремов,
  • возвращает коже здоровое сияние.

Но важно не переусердствовать — чрезмерное отшелушивание может нарушить защитный барьер кожи.

Жирная и комбинированная кожа

Если ваша кожа склонна к жирности или имеет характерную Т-зону с расширенными порами, отшелушивание необходимо. Оно помогает предотвратить появление чёрных точек и сальных пробок.

Оптимальная частота:

  • Жирная кожа — до 3 раз в неделю.
  • Комбинированная — 2 раза в неделю.

Идеальный выбор — мягкие кислотные пилинги на основе салициловой или миндальной кислоты. Они проникают в поры, растворяя излишки себума, не повреждая при этом поверхность кожи.

Избегайте скрабов с крупными гранулами: они травмируют кожу и могут только усилить жирность. Лучше выбирать гелевые или легкие жидкие формулы.

И не забывайте…

Лучшее время для отшелушивания — вечер. После процедуры обязательно нанесите успокаивающую маску или крем с ниацинамидом, чтобы восстановить баланс кожи и избежать раздражения.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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