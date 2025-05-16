Пять цветов, которые делают невозможное — обнуляют возраст и возвращают лёгкость

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Один из самых простых способов освежить внешний вид — сменить оттенок волос. Правильно подобранный цвет может не только замаскировать седину, но и визуально "убрать" несколько лет, сделать черты лица мягче, а образ — живее и свежее. Особенно это актуально после 50 лет, когда хочется перемен, но без лишнего риска.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женщина на стрижке

Какой цвет выбрать, чтобы выглядеть моложе

Профессионалы советуют выбирать такие оттенки, которые подчеркивают черты лица, не требуют сложного ухода и хорошо сочетаются с природным цветом седины. Вот 5 беспроигрышных вариантов.

1. Пепельный блонд

Холодный светлый оттенок отлично "дружит" с седыми прядями. Он позволяет создать мягкий, плавный переход, благодаря чему отрастающие корни почти незаметны. Уход за таким цветом несложный: достаточно избегать жёлтизны с помощью оттеночных средств.

"Пепельный блонд — стильный, практичный и делает образ легче. Он хорошо смотрится при любом цвете глаз и идеально подходит для зрелой кожи.”

2. Розоватый блонд

Этот цвет — для тех, кто хочет немного поиграть с образом. Легкий розовый оттенок на базе блонда освежает цвет лица, придаёт коже сияние и визуально делает образ моложе. Особенно красиво смотрится на светлой коже.

3. Тёплый шоколад

Если вы не хотите расставаться с тёмными волосами — выбирайте тёплые, мягкие коричневые оттенки. Они делают черты лица более мягкими и добавляют выразительности глазам. При этом не выглядят слишком тяжёло или мрачно, как насыщенный чёрный.

4. Карамельный или медовый

Эти тёплые тона придают коже здоровый румянец и особенно красиво смотрятся на фоне загара. Подойдут тем, кто хочет освежить свой натуральный цвет, не уходя слишком далеко от привычного образа.

5. Натуральная седина с оттенком

Иногда лучшее решение — не скрывать седину, а подчеркнуть её. Белоснежные или серебристые волосы могут быть стильным акцентом, особенно если добавить им благородный оттенок — перламутровый, стальной или с легким фиолетовым отливом.

"Возраст — не повод скрываться. Иногда правильно оформленная седина делает женщину роскошной и уверенной в себе.”

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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