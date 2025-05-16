Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один сосед — и лук зачахнет: главное правило для огорода
Эта кошка позирует лучше моделей: 10 пород, созданных для объектива
Пирог, который легче облака: вы забудете про чизкейк навсегда
Дочь Виталия Гогунского поиронизировала над оскандалившимся отцом
Вам нравится ходить пешком? Эти 3 совета сделают походы более эффективными
Сковородка, которая вас травит: как тефлон сыплет пластик в еду — и чем его заменить без вреда
От королей до студентов: узнайте удивительную историю замка Херстмонсо
Налоговая бомба: как предложение Миронова изменит жизнь состоятельных россиян
Новое открытие в Млечном Пути: необычное поведение звёзд встревожило астрономов — найдено уникальное скопление

Пять цветов, которые делают невозможное — обнуляют возраст и возвращают лёгкость

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Один из самых простых способов освежить внешний вид — сменить оттенок волос. Правильно подобранный цвет может не только замаскировать седину, но и визуально "убрать" несколько лет, сделать черты лица мягче, а образ — живее и свежее. Особенно это актуально после 50 лет, когда хочется перемен, но без лишнего риска.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

Какой цвет выбрать, чтобы выглядеть моложе

Профессионалы советуют выбирать такие оттенки, которые подчеркивают черты лица, не требуют сложного ухода и хорошо сочетаются с природным цветом седины. Вот 5 беспроигрышных вариантов.

1. Пепельный блонд

Холодный светлый оттенок отлично "дружит" с седыми прядями. Он позволяет создать мягкий, плавный переход, благодаря чему отрастающие корни почти незаметны. Уход за таким цветом несложный: достаточно избегать жёлтизны с помощью оттеночных средств.

"Пепельный блонд — стильный, практичный и делает образ легче. Он хорошо смотрится при любом цвете глаз и идеально подходит для зрелой кожи.”

2. Розоватый блонд

Этот цвет — для тех, кто хочет немного поиграть с образом. Легкий розовый оттенок на базе блонда освежает цвет лица, придаёт коже сияние и визуально делает образ моложе. Особенно красиво смотрится на светлой коже.

3. Тёплый шоколад

Если вы не хотите расставаться с тёмными волосами — выбирайте тёплые, мягкие коричневые оттенки. Они делают черты лица более мягкими и добавляют выразительности глазам. При этом не выглядят слишком тяжёло или мрачно, как насыщенный чёрный.

4. Карамельный или медовый

Эти тёплые тона придают коже здоровый румянец и особенно красиво смотрятся на фоне загара. Подойдут тем, кто хочет освежить свой натуральный цвет, не уходя слишком далеко от привычного образа.

5. Натуральная седина с оттенком

Иногда лучшее решение — не скрывать седину, а подчеркнуть её. Белоснежные или серебристые волосы могут быть стильным акцентом, особенно если добавить им благородный оттенок — перламутровый, стальной или с легким фиолетовым отливом.

"Возраст — не повод скрываться. Иногда правильно оформленная седина делает женщину роскошной и уверенной в себе.”

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения
Авто
Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения Аудио 
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Популярное
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу

Певец Алексей Воробьёв тайно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Как развивался их роман, почему пара скрывает брак и что связывает Гарифуллину с Маратом Сафиным — в материале.

Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова Украинская делегация в Стамбуле: мастера саботажа или виртуозы переговорных фантазий? Дмитрий Плотников
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Последние материалы
Эта кошка позирует лучше моделей: 10 пород, созданных для объектива
Пирог, который легче облака: вы забудете про чизкейк навсегда
Дочь Виталия Гогунского поиронизировала над оскандалившимся отцом
Вам нравится ходить пешком? Эти 3 совета сделают походы более эффективными
Сковородка, которая вас травит: как тефлон сыплет пластик в еду — и чем его заменить без вреда
От королей до студентов: узнайте удивительную историю замка Херстмонсо
Налоговая бомба: как предложение Миронова изменит жизнь состоятельных россиян
Новое открытие в Млечном Пути: необычное поведение звёзд встревожило астрономов — найдено уникальное скопление
Советские научные изобретения, которые были на шаг впереди мира
Секретная стратегия Бисмарка: как Россия возвращает долги через века
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.