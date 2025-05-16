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Секретное досье на лак: что он делает с ногтями, пока вы спите

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Лаки, гели, стикеры, акрил — сегодня у нас есть весь арсенал для безупречного маникюра. Но за яркой красотой часто скрывается незаметная проблема: ногти устают. И если вовремя не сделать паузу, можно столкнуться с серьёзными последствиями.

Девушка делает маникюр
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает маникюр

Мода на полуперманентные покрытия принесла нам стойкий блеск и идеальный вид на недели вперёд. Но даже самый щадящий состав влияет на структуру ногтевой пластины.

Когда стоит нажать на стоп

1. Цвет ногтя стал тревожным сигналом

Разноцветные лаки дают свободу для самовыражения, но под ними ногти не дышат. Со временем химические компоненты проникают в верхние слои. Появились пятна, жёлтый оттенок или потемнение? Это сигнал: пора дать ногтям отдохнуть хотя бы 1-2 недели.

2. Ногти стали слоиться

Частое снятие геля или наклеек может повредить поверхность ногтя, особенно если вы делаете это самостоятельно. Даже при аккуратном подходе верхние слои постепенно истончаются. Если вы заметили "корку" или слоистость — не игнорируйте! Это значит, ногтевая пластина теряет защиту.

3. Они стали ломкими и сухими

Любое покрытие, даже самое безопасное, вытягивает влагу из ногтей. А постоянная смена дизайна без перерывов не даёт восстановить баланс. В итоге — ломкие, мягкие ногти, которые гнутся или ломаются даже без нагрузки.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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