Сон, еда и спорт пошли вразнос — и вес стал врагом: что пошло не так

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Ты стараешься правильно питаться и больше двигаться, но вес стоит на месте?

Причина может крыться не в слабой силе воли, а в сбое одной из самых тонких систем организма — метаболизма.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Почему обмен веществ даёт сбой

Метаболизм — это не просто сжигание калорий. Это вся система биохимических процессов, которая обеспечивает наше тело энергией. В норме обмен веществ срабатывает как часы. Но под влиянием стрессов, недосыпа, сидячего образа жизни и дефицита важных веществ, организм "сбрасывает обороты" и переходит в режим энергосбережения.

Один из самых тревожных сигналов — метаболический синдром. Он связан с нарушением углеводного и жирового обмена, часто сопровождается инсулинорезистентностью. Это состояние, при котором клетки хуже реагируют на инсулин, в результате чего уровень сахара и самого гормона в крови растёт. Итог — лишний вес, утомляемость, ухудшение самочувствия и сбои в метаболизме.

Три фактора, которые тормозят метаболизм

Неправильное питание

Жёсткие диеты с резким дефицитом калорий — путь к замедлению метаболизма. Организм включает режим "экономии", и вес перестаёт уходить. Зато полноценный рацион с достаточным количеством белка помогает "разогнать" обмен веществ — пусть и на короткое время.

Жёсткие диеты с резким дефицитом калорий — путь к замедлению метаболизма. Организм включает режим "экономии", и вес перестаёт уходить. Зато полноценный рацион с достаточным количеством белка помогает "разогнать" обмен веществ — пусть и на короткое время. Недостаток сна

Циркадные ритмы регулируют массу процессов: от уровня энергии до гормонов голода и насыщения. Хронический недосып нарушает эти ритмы, а заодно и способность организма эффективно расходовать энергию.

Циркадные ритмы регулируют массу процессов: от уровня энергии до гормонов голода и насыщения. Хронический недосып нарушает эти ритмы, а заодно и способность организма эффективно расходовать энергию. Низкий уровень активности

Даже ежедневные прогулки важны. А силовые тренировки — это настоящий метаболический бустер. Мышцы сжигают энергию даже в состоянии покоя, и чем их больше, тем выше основной обмен.

"Циркадные часы организма управляют расходом энергии, чувствительностью к инсулину и потреблением пищи. Нарушение этой системы — один из частых пусковых механизмов метаболических нарушений", — объясняет нутрициолог Мария Малахова (Coral Club).

Как поддержать метаболизм

Чтобы обмен веществ работал как надо, важно соблюдать баланс:

спать не меньше 7-8 часов в сутки;

питаться регулярно и сбалансированно;

включать в день хотя бы минимальную физическую активность;

поддерживать организм нутрицевтиками, если не удаётся получать всё из еды.

Восстановление метаболизма — это не марафон на выносливость, а забота о себе на всех уровнях: от сна до движения.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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