Сон, еда и спорт пошли вразнос — и вес стал врагом: что пошло не так

Ты стараешься правильно питаться и больше двигаться, но вес стоит на месте?
Причина может крыться не в слабой силе воли, а в сбое одной из самых тонких систем организма — метаболизма.
Метаболизм — это не просто сжигание калорий. Это вся система биохимических процессов, которая обеспечивает наше тело энергией. В норме обмен веществ срабатывает как часы. Но под влиянием стрессов, недосыпа, сидячего образа жизни и дефицита важных веществ, организм "сбрасывает обороты" и переходит в режим энергосбережения.
Один из самых тревожных сигналов — метаболический синдром. Он связан с нарушением углеводного и жирового обмена, часто сопровождается инсулинорезистентностью. Это состояние, при котором клетки хуже реагируют на инсулин, в результате чего уровень сахара и самого гормона в крови растёт. Итог — лишний вес, утомляемость, ухудшение самочувствия и сбои в метаболизме.
"Циркадные часы организма управляют расходом энергии, чувствительностью к инсулину и потреблением пищи. Нарушение этой системы — один из частых пусковых механизмов метаболических нарушений", — объясняет нутрициолог Мария Малахова (Coral Club).
Чтобы обмен веществ работал как надо, важно соблюдать баланс:
поддерживать организм нутрицевтиками, если не удаётся получать всё из еды.
Восстановление метаболизма — это не марафон на выносливость, а забота о себе на всех уровнях: от сна до движения.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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