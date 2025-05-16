Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции
Ты не любишь рыбу? Просто не пробовал её с таким соусом
Зеленоглазое такси против Lamborghini: Стас Пьеха пошутил над Егором Кридом
МиГ-29 — истребитель эпохи: как советская птичка ловко сочетала скорость и манёвренность
Сыр, вино и яблоки? Ужин, который не требует повода — и превращает вечер в уют
Урожай с одной грядки, как с фермы: дачники раскрыли клубничный трюк
Ароматная мята круглый год: вот как вырастить куст прямо в квартире
40 тысяч человек живут словно в отпуске: бразильский рай Парати удивит своей красотой
Как гены и возраст определяют, где появляется жир: секреты от экспертов

Сон, еда и спорт пошли вразнос — и вес стал врагом: что пошло не так

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Ты стараешься правильно питаться и больше двигаться, но вес стоит на месте?
Причина может крыться не в слабой силе воли, а в сбое одной из самых тонких систем организма — метаболизма.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Почему обмен веществ даёт сбой

Метаболизм — это не просто сжигание калорий. Это вся система биохимических процессов, которая обеспечивает наше тело энергией. В норме обмен веществ срабатывает как часы. Но под влиянием стрессов, недосыпа, сидячего образа жизни и дефицита важных веществ, организм "сбрасывает обороты" и переходит в режим энергосбережения.

Один из самых тревожных сигналов — метаболический синдром. Он связан с нарушением углеводного и жирового обмена, часто сопровождается инсулинорезистентностью. Это состояние, при котором клетки хуже реагируют на инсулин, в результате чего уровень сахара и самого гормона в крови растёт. Итог — лишний вес, утомляемость, ухудшение самочувствия и сбои в метаболизме.

Три фактора, которые тормозят метаболизм

  • Неправильное питание
    Жёсткие диеты с резким дефицитом калорий — путь к замедлению метаболизма. Организм включает режим "экономии", и вес перестаёт уходить. Зато полноценный рацион с достаточным количеством белка помогает "разогнать" обмен веществ — пусть и на короткое время.
  • Недостаток сна
    Циркадные ритмы регулируют массу процессов: от уровня энергии до гормонов голода и насыщения. Хронический недосып нарушает эти ритмы, а заодно и способность организма эффективно расходовать энергию.
  • Низкий уровень активности
    Даже ежедневные прогулки важны. А силовые тренировки — это настоящий метаболический бустер. Мышцы сжигают энергию даже в состоянии покоя, и чем их больше, тем выше основной обмен.

"Циркадные часы организма управляют расходом энергии, чувствительностью к инсулину и потреблением пищи. Нарушение этой системы — один из частых пусковых механизмов метаболических нарушений", — объясняет нутрициолог Мария Малахова (Coral Club).

Как поддержать метаболизм

Чтобы обмен веществ работал как надо, важно соблюдать баланс:

  • спать не меньше 7-8 часов в сутки;
  • питаться регулярно и сбалансированно;
  • включать в день хотя бы минимальную физическую активность;

поддерживать организм нутрицевтиками, если не удаётся получать всё из еды.
Восстановление метаболизма — это не марафон на выносливость, а забота о себе на всех уровнях: от сна до движения.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Авто
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса Аудио 
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения
Авто
Моторы, опередившие время: заброшенные проекты советского инженерного гения Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
С какими трудностями столкнулись в ОДК при разработке авиационного двигателя ПД-8 Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Последние материалы
Трагедия в Хургаде: в элитном отеле погиб 4-летний ребёнок из Ярославля - отели под прицелом полиции
Ты не любишь рыбу? Просто не пробовал её с таким соусом
Зеленоглазое такси против Lamborghini: Стас Пьеха пошутил над Егором Кридом
Сон, еда и спорт пошли вразнос — и вес стал врагом: что пошло не так
МиГ-29 — истребитель эпохи: как советская птичка ловко сочетала скорость и манёвренность
Сыр, вино и яблоки? Ужин, который не требует повода — и превращает вечер в уют
Урожай с одной грядки, как с фермы: дачники раскрыли клубничный трюк
Ароматная мята круглый год: вот как вырастить куст прямо в квартире
40 тысяч человек живут словно в отпуске: бразильский рай Парати удивит своей красотой
Как гены и возраст определяют, где появляется жир: секреты от экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.