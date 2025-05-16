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Не красит, а лишь подчёркивает возраст — косметика для женщин старше 50: что убрать из косметички?

3:18
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С возрастом меняется не только кожа, но и то, как мы ее украшаем. Макияж после 50 лет должен подчеркивать естественную красоту, а не скрывать возраст.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Визажист Беатрис Иглесиас поделилась с изданием Spanish Telva ошибками, которые часто допускают женщины старше 50, и дала советы по их исправлению.

Что лучше убрать из косметички после 50?

Вот основные ошибки в макияже, на которые обращают внимание эксперты:

  1. Неподходящий оттенок тонального крема и избыток бронзатора. Одна из типичных ошибок — выбор тонального крема на несколько оттенков темнее своей кожи. То же самое касается бронзовой пудры. Вместо этого стоит использовать жидкие тональные средства с легким сиянием, которые не забиваются в морщины, создавая равномерный тон.
  2. Пудры и хайлайтеры, которые подчеркивают морщины. Пудра может визуально подчеркнуть морщины, поэтому лучше отдать предпочтение кремовым текстурам, которые мягко ложатся на кожу. Наносите пудру экономно, чтобы избежать эффекта "засушенности". Существуют современные средства, которые не пересушивают кожу и помогают стабилизировать макияж.
  3. Чрезмерный блеск и интенсивная подводка: умеренность — залог успеха. Блестящие тени могут выглядеть привлекательно, но на зрелой коже они не всегда уместны. Лучше выбрать матовые или сатиновые тени нейтральных оттенков, которые придадут взгляду глубину без излишнего блеска. Подводку для глаз следует использовать аккуратно. Толстые, четкие линии могут выглядеть неестественно. Рекомендуется использовать кремовый карандаш у основания ресниц и растушевывать его легкими движениями. Это создаст естественный и гармоничный образ.
  4. Подготовка кожи как основа макияжа. Для стойкости макияжа важно уделить внимание подготовке кожи. Сыворотка с гиалуроновой кислотой и увлажняющий крем — обязательные этапы ухода. Они создают ровную и сияющую основу, которая будет держаться в течение дня.
  5. Брови, губы и румяна: внимание к деталям. Тонкий карандаш для бровей поможет моделировать лицо и придаст ему выразительность, не перегружая образ. Что касается губ, лучше выбирать увлажняющие помады нейтральных оттенков. Темные цвета могут визуально уменьшить губы и сделать черты лица более резкими. Румяна нужны для свежести лица. Их можно наносить как в сухом, так и в кремовом формате. Наносите румяна на скулы и тщательно растушевывайте вверх.

Правильная техника нанесения и текстура

Область под глазами требует особого внимания. Кожа в этой зоне более сухая, поэтому консилер нужно использовать в небольшом количестве и тщательно растушевывать, чтобы он не забивался в морщины. В целом, рекомендуется наносить продукты экономно и хорошо растушевывать, чтобы избежать скопления в мелких морщинах и добиться ровного, сияющего эффекта.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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