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Скраб и ещё три косметических продукта: вот какие средства личной гигиены опасны при частом использовании

2:53
Моя семья » Красота и стиль

Мы часто не задумываемся о том, как часто и правильно используем косметику и средства личной гигиены. Привычка к некоторым продуктам может привести к негативным последствиям для кожи. Рассмотрим, какие косметические средства следует использовать с осторожностью.

Пенка для умывания
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пенка для умывания

Скраб для лица

Скрабы помогают очищать кожу и улучшать её текстуру, но их использование требует аккуратности. Частое отшелушивание может вызвать раздражение, особенно у людей с сухой или чувствительной кожей. Жирная или комбинированная кожа может отреагировать на чрезмерное отшелушивание усилением выработки кожного сала и появлением акне.

Рекомендуется использовать скраб не чаще одного-двух раз в неделю. Выбирайте средства с мягкими абразивными частицами, избегайте продуктов с микропластиком. Для губ подойдут скрабы с натуральными ингредиентами, например, из сахара, мёда и кокосового масла, пишет греческое издание InStyle.

Очищающее средство для лица

Если вы заметили, что очищающее средство перестало эффективно удалять загрязнения, возможно, ваша кожа адаптировалась к его компонентам. Косметические средства нужно подбирать с учётом типа кожи. Жирная кожа требует бесмасляных формул, сухая — увлажняющих, чувствительная — гипоаллергенных.

Не переусердствуйте с очищением: частое мытьё лица может нарушить естественный барьер кожи и сделать её более уязвимой. Найдите средство, которое подходит именно вам, и используйте его умеренно.

Тональная основа

Тональный крем помогает выровнять тон кожи и скрыть недостатки. Однако чрезмерное использование может привести к забитым порам, появлению новых прыщей, покраснению и чувствительности. Особенно это касается продуктов с сильными химикатами и отдушками.

Выбирайте тональные средства, подходящие вашему типу кожи, и не забывайте давать коже отдых от макияжа. Несколько дней без косметики помогут ей восстановиться и сохранить здоровье.

Шампунь

Частое мытьё волос может лишить их естественных масел, что приводит к сухости, ломкости и тусклости. Кроме того, некоторые ингредиенты в шампунях, такие как сульфаты, могут вызывать раздражение кожи головы и усиливать перхоть.

Если у вас жирные волосы, не мойте их каждый день. Это может привести к обратному эффекту: кожа головы будет вырабатывать ещё больше себума, и волосы станут выглядеть более жирными. Выбирайте шампуни, подходящие вашему типу волос, и используйте их в соответствии с рекомендациями производителя.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами). (См. также Пилинг)

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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