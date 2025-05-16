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Брюнетки, внимание: новый цвет делает моложе и не требует осветления

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Весна — идеальное время для перемен, особенно если душа просит обновлений в зеркале. Один из самых элегантных и освежающих трендов этого сезона — угольно-коричневый цвет. Он не требует кардинального осветления, но будто "подсвечивает" лицо, делая черты мягче и моложе.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Что делает этот оттенок особенным

В отличие от тёплых шоколадных и каштановых тонов, угольно-коричневый играет в прохладной гамме. В нём нет рыжины или медных нот — только благородная дымка, словно лёгкий фотофильтр на волосах.

На солнце этот цвет раскрывается особенно красиво: появляется глубина, игра теней, объём — без всякого мелирования. Волосы будто становятся гуще, ухоженнее и "дороже".

Кому подойдёт

Лучше всего этот оттенок ложится на девушек с холодным или нейтральным подтоном кожи. Но и при тёплом цветотипе его можно адаптировать — достаточно добавить пару светлых акцентов у лица, и цвет "подружится" с внешностью.

Как правильно окраситься

Скажи колористу: "Хочу холодный тёмно-коричневый без рыжины, с пепельным подтоном и лёгкими тенями по длине". Обязательно подчеркни важность оттенков у лица — именно они создают эффект свежести и подтянутости кожи.

Уход и укладка

Цвет капризный, так что без ухода никуда. Используй шампуни и маски для холодных оттенков, защищай волосы от солнца, избегай горячей воды.

Лучше всего угольно-коричневый смотрится на стрижках с движением: волны, мягкие слои, кудри. Даже лёгкий пучок или естественная небрежность подчеркнут многогранность оттенка.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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