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Без оттенка, но с сиянием: маникюр, который выглядит как люкс

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Устала от плотных покрытий, стразы уже не радуют, а пастель кажется скучной? Тогда самое время обратить внимание на тренд сезона — "маникюр без маникюра".

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Эта техника вдохновлена принципом "макияж без макияжа": всё выглядит натурально, но ухоженно до кончиков ногтей. Такой маникюр придаёт рукам свежесть, как будто ты только что из салона, хотя всё - почти невидимо.

Что это вообще за тренд

Его называют ещё "невидимым" или "естественным" маникюром. Главный акцент — на аккуратной форме ногтей, идеальной кутикуле и лёгком сиянии. Никаких насыщенных оттенков, плотных текстур и сложных дизайнов — только нюд, полупрозрачные розовые и кремовые тона, нанесённые тончайшими слоями.

Как сделать такой маникюр

  1. Подготовь ногти: удали кутикулу, выровняй поверхность.

  2. Выбери мягкие формы: овал или короткий квадрат.

  3. Нанеси 1-2 слоя светлого лака.

  4. Заверши всё глянцевым топом с влажным блеском.

Главное — не переборщить с цветом. Здесь важен эффект: "мои ногти, только лучше".

Идеи для вдохновения

  • Прозрачный кремовый — выглядит благородно и освежающе.

  • Сияющий нюд — будто губной блеск на ногтях.

  • Полупрозрачный розовый — идеален под отпускной образ.

  • Мягкий молочный финиш — беспроигрышная классика.

А еще этот маникюр отлично подчёркивает загар и подходит к любому стилю — от спортшика до летнего платья.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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